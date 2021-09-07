【跨境理財通】恒生：已選定內地合作銀行、再增聘500前線　上半年AUM增至近6000億元

▲ 恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊（左）、數碼銀行主管鄭維章。（程志遠攝）

市場憧憬「跨境理財通」快將啟動。恒生銀行 （00011） 投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，內部已準備就緒，並目標今年內增聘500人，主要是前線的銷售人手，部分將成為跨境理財專員，目前招聘進度良好。上半年，恒生的資產管理規模（AUM）按年錄得雙位數升幅增至近6,000億元，李佩珊有信心下半年增長可以持續。

李佩珊指，恒生已選定內地合作銀行，而計及恒生分行等渠道已有數千名理財專業人員，屆時可以提供跨境理財服務，又擬再增聘500人，包括客戶經理、投資銷售經理、保險銷售經理及跨境理財專員等，以加強整體財富管理服務。

理財通容許香港銀行以「一掛多」形式夥拍內地合作銀行。李佩珊回應時指，由於目前仍有待監管機構公布最終消息，現階段不便透露內地合作銀行數目、上架產品等具體計劃。

恒生：低息環境釋放理財需求 理財通勢添增長動力

根據過往經驗，她相信內地客分散投資的需求較大，對環球投資基金的興趣較大，而經內部盤點，恒生資管亦有為數不少的基金應該合符資格。

截至6月底止，恒生AUM增至近6,000億元，其中年輕客戶的AUM按年升25%。

李佩珊指，數字反映客戶對財富管理需求殷切，尤其是在目前的低息環境，年輕客戶理財需求同時釋放，而被視為最大不確定性的疫情，目前都持續受控，加上即將啟動的跨境理財通，她相信下半年AUM增長動力可以持續。

恒生數碼銀行登記客戶250萬

恒生銀行數碼銀行主管鄭維章稱，目前數碼銀行登記客戶已達250萬，整體數碼渠道用量都見上升，經數碼平台投資的客戶按年增加55%，交易量按年升幅更達62%。若單計年輕客戶，經數碼渠道投資的客戶更急升161%。

恒生9月推出美股手機買賣服務，客戶可透過「恒生投資快」應用程式買賣港股、A股通及美股。該行預告，將推出美股掛鉤新產品，現正等待最後審批，預計一、兩星期內有進展。

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