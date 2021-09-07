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【索羅斯】環球時報批索羅斯是全球經濟恐怖分子　「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」

股市 20:22 2021/09/07

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環球時報以「陰謀家」、「世界上最邪惡的人」來形容索羅斯

知名投資者索羅斯（George Soros）近期多次唱淡中國，最新更點名批評貝萊德投資中國是「悲劇性的錯誤」。內地官媒環球時報反擊索羅斯，發布一篇題為《「全球經濟恐怖分子」，正盯著中國！》的文章，直指索羅斯為「全球經濟恐怖分子」。

環球時報開首便以「陰謀家」、「世界上最邪惡的人」來形容索羅斯，並稱「已經91歲的索羅斯用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」，而只要結合索羅斯旗下基金公司最近清倉所有騰訊音樂（美：TME）、百度（美：BIDU）、唯品會（美：VIPS）等中概股股票的舉動看，「他這一番對中國的針對就很有點惱羞成怒的味道」。

索羅斯指共同富裕非好兆頭，詳見【下一頁】

內地監管機構近期對阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、滴滴（美：DIDI）、騰訊 （00700） 等中資科網股進行調查，索羅斯接受外媒訪問時指，中央正在摧毀「下金蛋的鵝」，摒棄鄧小平的政治經濟遺產。

索羅斯6月買入滴滴出行，詳見【下一頁】

報道指，索羅斯搞事情有三板斧，其中包括通過媒體大造聲勢。環時稱，索羅斯與美國30多家主要新聞機構有聯繫，而且自2003年以來，索羅斯已經花了超過4800萬美元資助新聞學校和新聞行業組織，當選定目標國後，索羅斯就利用自己的媒體影響力在國際輿論中進行負面和虛假敘事，抹黑、詆毀該國。

索羅斯是西方「人權觀察」的幕後金主

環時又稱，西方的「人權觀察」經常批評中國，而索羅斯就是幕後金主，並稱索羅斯於2019年勾結壹傳媒 （00282） 大股東黎智英，企圖做空港股謀利，「聯手策動金融戰配合顏色革命」。至於在病毒溯源問題上，索羅斯多次妄稱病毒「是中國實驗室洩漏的」。

相關文章：【金融大鱷】索羅斯上季清倉Archegos爆倉股　增持亞馬遜

相關文章：【Bitcoin】「金融大鱷」索羅斯旗下投資基金據報開始交易比特幣

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