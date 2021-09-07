【新股IPO】吉利控股旗下Lotus科技傳尋求最快2023年在美國或香港上市

引述外電報道，吉利控股集團旗下路特斯集團（Lotus Group，又稱蓮花汽車）有意將近日成立的路特斯科技，分拆到美國或香港上市，目前仍布初步構思中，預計銷售情況理想的話，最快將於2023年啟動上市，而上市所得資金將用於轉型成為全電動汽車製造商。不過，有傳路特斯集團亦可能會到美國上市，惟目前仍存在很多不確定性。

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報道又引述路特斯集團首席執行官馮慶峰指，中國消費者對高性能跑車的需求出符意料地強勁，旗下產品Emira跑車預售價格尚未確定，但需求已是公司估計的超過兩倍，預期5年後每年交付量將達到約12萬至15萬輛，其中一半來自中國。

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路特斯集團於本月初在武漢經濟技術開發區成立路特斯科技公司，計劃整合全球資源打造面向全球市場的超高端純電智能汽車產品，並引入蔚來汽車旗下蔚來資本作為股東。

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記者：張以正