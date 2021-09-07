【理財智慧】債券的種類（1）

債券有不同的分類方法，可以以發行機構分類，息口高低，發行年期等。

債券發行機構主要有兩個：私人企業或政府，當然還有很多不同細分類，如政府可分為國家級，如美國國債，或地方政府的債券。但初學者有一定了解便可以。

國家發行的債券稱為國債，最著名當然是美國國債，由美國財政部發行，其10年期國債債息為全球不少息口的基準。因為美國國債近乎無風險，其他任何較高風險的債券或投資產品，利息必須高於其債息，否則便不能吸引到資金。同為國債，有些國債風險極高，如阿根廷國債，阿根廷每隔一段時間就不能償還債券，稱之為債券違約，因此需較高息才可吸引投資者。最近一次債務違約就在2020年，無法償還5億美元債券。

企業發行的債券就是企業債，如蘋果公司（AAPL）發行的債券，因為蘋果公司財政穩健，又是世界著名品牌，受投資者歡迎，其債息甚至低過不少國家的債券。但總括而言，企業債通常風險較國債高，政府的還款能力，一般都較企業強。

如果投資者希望買入債券，除了直接買入外，可以以ETF方式投資，以美國市場中，以上文提到的10年期國債為例，可以買入iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（IEF）。企業債則可以考慮iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF（LQD）。

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