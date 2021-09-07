【打工仔必讀】強積金過去5年回報有交待 年率化淨回報5.1% 高於通脹率

「打工仔」每月供強積金（MPF），為退休生活未雨綢繆，也是他們的血汗錢。強積金已實施20年，多年來不少人質疑其回報不理想，但據積金局發表的最新數據，過去5年來，強積金年率化淨回報仍高於期內通脹率，表現算有交待。



積金局發表的最新《強制性公積金計劃統計摘要》，截至今年6月底，強積金總資產約1.22億元，按年增長26%，其中扣除收費及費用後的淨回報超過4,600億。過去五年間，強積金總資產增加101%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為5.1%，高於同期的1.8%通脹率。而以年率化淨回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。

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另一個市場關注的數字，是今年上半年移民人數增加，會不會有大批打工仔以永久離開香港為理由，提早領取強積金﹖據積金局的數據，第二季以不同理由（包括退休、提早退休等）提取強積金的申索總數為60,200宗，較對上一季的66,600宗下跌10%。當中以永久離港為理由提取強積金的申索數目在第二季（8,000宗）較對上一季（7,700宗）增加4%。

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就以永久離港為理由提取強積金，積金局發言人補充，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目每季均有變動，2021年第二季的申索數目8,000宗，與對上三季(分別為8100宗、 8500宗及7700宗)大致相若。按年的申索數目亦有升有跌。雖然2020年第三季至2021年第二季的申索數目較2019年第三季至2020年第二季有所上升，但整體而言，最近過去三年每年度的申索數目較之前兩年每年度的申索數目顯著下降。



發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金賬戶，申請人須向個別受託人提出申請，故實際申請人數少於申索宗數。另外，隨著強積金投資期內表現理想，加上持續流入的供款，強積金總資產值亦有增長，因此，以永久離港為理由申請提取強積金的申索金額亦同步上升。

此外，發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活。

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記者：陳詠妍