【新股IPO】箕星藥業傳明年來港上市 集資3億美元

引述外電報道，內地箕星藥業計劃明年來港上市，集資約3億美元。此外，箕星藥業在今年7月完成了來自RTW Investments的B輪融資，所得資金用於實現對合作夥伴的承諾以及為公司運營提供支持。

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箕星藥業是一家重大疾病治療藥物研發商，致力於為罹患嚴重危及生命疾病的中國患者提供創新的科學療法和藥物，針對重大疾病和危及生命的疾病開發治療方法，目前，箕星藥業的主導項目是由Cytokinetics公司授權的用於臨床治療肥厚型心肌病的新型口服小分子心肌肌球蛋白抑製劑（CK-274）。

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記者：張以正