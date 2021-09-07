【本港樓市】中銀：若中港恢復通關　香港今年樓價或可升一成

▲ 中銀：若中港恢復通關 香港今年樓價或可升一成

中銀香港 （02388） 的「置業專家」手機應用程式，容許客戶一站式在程式獲取多項物業估價、屋苑樓價走勢等物業按揭資訊。中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮指，截至今年8月，透過線上提交按揭月均申請筆數，已按年上升近2倍；線上即時估價服務累積使用量逾550萬次。

香港樓市逐漸升溫。中銀發展規劃部香港經濟與政策處經濟研究員蔣天驕表示，本地經濟開始復甦，失業率下跌而且息口保持低水，預期今年稍後樓價會持續上揚，全年升幅介乎5%至10%。她又補充，倘中港可以恢復通關，相信本港樓價升幅可以挨近10%的上限。

花旗料未來4個月樓價跌3%至4%，詳見【下一頁】

蔣天驕又估計，美國聯儲局最快2023年開始加息，但由於香港銀行體系結餘仍然充裕，相信港銀最終上調最優惠利率（P）的時間需時更長。

▲ 中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮（左二）、發展規劃部香港經濟與政策處經濟研究員蔣天驕（右二）。

「置業專家」手機應用程式，目前結合置業規劃及線上按揭服務，提供物業估價、計算置業預算、即時評估最高借貸能力、遞交按揭申請、查詢批核結果等，程式更因應首次置業、轉按或加按、換樓或投資等不同需要，提供相應的資訊和按揭計算機。

即日起至12月31日，客戶凡透過中銀「置業專家」手機應用程式或網頁成功申請按揭貸款，可享額外500元電子禮券迎新獎賞。

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