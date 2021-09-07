【晶片爭奪】Nvidia收購Arm　或面臨歐盟反對

據外媒報道，輝達（Nvidia，美：NVDA）對英國晶片設計公司Arm的收購案，可能面臨歐盟反對。

英國競爭與市場管理局（CMA）在上月表示，該項交易可能會扼殺創新並損害競爭對手，對此感到擔憂。

Nvidia最快可能在本周二（7日）向歐盟委員會申請監管許可。但負責調查這項收購的歐盟競爭部門官員已經表示擔憂，認為Nvidia所做的讓步還不足以減輕收購所帶來的潛在威脅。

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官員表示「不確定這筆交易是否輕鬆完成」，並補充指，監管機構對Nvidia的承諾持懷疑態度。不過，有消息人士亦表示，現在討論交易是否會被阻止還言之過早，雙方仍有可能達成協議。現在官員的憂慮只是基於公司與監管機構之間的初步對話。

面對越來越多的反壟斷阻礙，Nvidia亦公開承認，其收購計劃超出最初預計的18個月時間表。

Nvidia和歐盟委員會發言人都拒絕置評。

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責任編輯：黃苑筠