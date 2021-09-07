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HKTV Mall 8月 三大營運指標同創歷史新高

股樓投資 19:54 2021/09/07

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剛獲納入港股通的香港科技探索(01137)宣布，8月訂單總商品交易額6.33億元，按年升18.1％，按月升11.8％，平均每日訂單數量4.27萬宗，按年升29.8％，按月升5.2％，以及共54.9萬名獨立客戶於HKTV Mall購物，按月升13.9％，上述三大數據俱創下歷來新高。香港科技探索周二(7日)收報11.04元，炒上2.8%。

「來港易」下周三推出 20大潛在受惠股逐個捉   詳情請看【下一頁

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香港科技探索指，HKTV Mall 8月平均訂單值478元，按年跌9.1％，按月升6.2％，平均每日訂單總商品交易額2,040萬元，按年升17.9％，按月升11.5％。曾於HKTV Mall購物的獨立客戶數量按月升至54.9萬名，每月活躍使用者149.2萬名。

集團又指出，雖然今年8月僅 27.3%的售出電子禮券獲使用，但訂單總商品交易額卻創下新高紀錄，我們相信該計劃已加速並鞏固了消費者從綫下到綫上的轉換過程。鑑於該計劃在獲取及轉化客戶方面取得令人滿意的結果，集團將繼續投入更多推廣及宣傳投資，以加快 HKTVmall 的網上滲透率，並繼續維持香港電子商貿市場的領導地位。 

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撰文 : 李尚毅

香港科技探索（01137） 港股

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