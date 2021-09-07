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【新股IPO】東莞農村商業銀行傳最快周三進行預路演　集資78億

股樓投資 19:14 2021/09/07

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消息指，已於8月下旬成功闖關的東莞農村商業銀行，最快將於在本周三開始進行預路演，預計集資10億美元（約77.6億港元），招商證券、招銀國際、農銀國際及工銀國際為聯席保薦人。

海倫司國際9869傳以中間價定價　集資26.7億元【見下頁】

東莞農村商業銀行主要透過分銷網絡，提供定制化金融產品及服務。若以截至2019年底總資產、核心一級資本淨額等統計，東莞農村商業銀行是中國第六大農村商業銀行，及最大的地級市農村商業銀行。截至最後實際可行日期，該行共有506個網點，其中502個位於東莞，覆蓋東莞所有行政區域，其餘四個分支機構分布在廣東省的廣州市、珠海市、惠州市及清遠市。

延伸閱讀：高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」

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此外，截至2020年底東莞農村商業銀行總資產達5484.02億元人民幣，不良貸款率為0.82%；而該行截至2020年12月底止年度的營業收入達120.47億元，按年增長2.1%；期內淨利息收益率約2.16%，較2019年下跌0.02個百分點；期內淨利差約2.1%，與對上一年持平。

延伸閱讀：【iM會客室】26500前又見阻力 網絡大佬內房最忌長揸

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記者：張以正

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