【理財智慧】新手投資策略（四） 市盈率有動有靜？

上回提到，市盈率（Price-to-Earning Ratio, P/E）是股票新手必學的估值工具，屬投資策略當中的基本分析方法。不過讀者可知道，市盈率根據計算時採用的不同方法，可以分為以下幾種。

一、動態市盈率

動態市盈率（Forward PE Ratio），簡稱PE（動），計算方式是當前總市值除以預估今年全年12個月的總淨利潤。注意這個「預估今年全年總淨利潤」，就是估計的，是預測的淨利潤取平均數。

二、靜態市盈率

靜態市盈率，簡稱PE LYR（Last Year Ratio），計算方式是當前總市值除以去年一年的總淨利潤。但是這種方法就會出現一個問題，若要在業績公佈前計算市盈率，就只得前一年的每股盈利，難免不太準確。時隔兩年，這種誤差可能很大，所以就有了PE TTM。

三、滾動市盈率

滾動市盈率（Trailing PE Ratio），簡稱PE TTM（Trailing Twelve Month），計算方式是當前總市值除以前面四個季度的總淨利潤或者每股收益為基礎來計算，PE TTM要比PE LYR更加準確一點，簡單來說，就是與「去年一年」和「前面四個季度」比較的分別，數據更新一些。那麼PE TTM就是常見的動態市盈率 PE嗎？當然不是。一般PE TTM用在比較學術的期刊文章等地方，以講究數據的準確性。是以最近12個月的每股盈利來計算市盈率，能反映更及時的數據，並不受季節性因素影響。

有關市盈率的理解誤區，將會在下篇跟大家介紹。

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編輯 : 龍紀瑩