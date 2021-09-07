【帶你睇盤】藍籌屋苑兩房　廳大房大間隔實用　套配成熟方便

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【理財智慧】新手投資策略（四） 市盈率有動有靜？
藍籌屋苑是不少人的置業首選，套配好、間隔實用等優點住住能夠吸引不少區內外買家，更重要的是屋苑不易貶值，購入物業無論自住或投資皆宜。今次介紹的放盤位於九龍德福花園，作為區內有名的老牌屋苑，德福花園鄰近港鐵九龍灣站，附近又設多個大型購物商場，生活所需不假外求，一向頗受買家青睞。
放盤單位為德福花園B座高層09室，兩房間隔，實用面積556平方呎，叫價820萬元。除了屋苑屬藍籌屋苑為一大賣點，放盤間隔亦實用，空間闊絡，兩房間隔亦切合家庭客需要。
|放盤單位
|福花園B座高層09室（物業編號︰BV28409344）
|實用面積
|556平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|820萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎