【帶你睇盤】藍籌屋苑兩房　廳大房大間隔實用　套配成熟方便

藍籌屋苑是不少人的置業首選，套配好、間隔實用等優點住住能夠吸引不少區內外買家，更重要的是屋苑不易貶值，購入物業無論自住或投資皆宜。今次介紹的放盤位於九龍德福花園，作為區內有名的老牌屋苑，德福花園鄰近港鐵九龍灣站，附近又設多個大型購物商場，生活所需不假外求，一向頗受買家青睞。

放盤單位為德福花園B座高層09室，兩房間隔，實用面積556平方呎，叫價820萬元。除了屋苑屬藍籌屋苑為一大賣點，放盤間隔亦實用，空間闊絡，兩房間隔亦切合家庭客需要。

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放盤單位 福花園B座高層09室（物業編號︰BV28409344） 實用面積 556平方呎 間隔 兩房 叫價 820萬元 賣點 附近有多個文娛康樂設施，如牛頭角道體育館、安德道遊樂場、佐敦谷游泳池及九龍灣體育館等

平台開設不少商舖，包括超市、銀行、戲院及餐廳等，滿足住戶日常生活所需

商場林立，如德福廣場一期及二期、淘大商場及同區MegaBox

毗鄰港鐵九龍灣站

可乘搭免費穿梭巴士至同區商業大廈

觀塘道亦有多條巴士及專線小巴路線途經，前往港九新界

單位附雅致品味裝修，間隔方正實用

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3l3rKDo

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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