  • 30°C
香港時間 : 2021907日 (二) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】藍籌屋苑兩房　廳大房大間隔實用　套配成熟方便

股樓投資 19:00 2021/09/07

分享：

藍籌屋苑是不少人的置業首選，套配好、間隔實用等優點住住能夠吸引不少區內外買家，更重要的是屋苑不易貶值，購入物業無論自住或投資皆宜。今次介紹的放盤位於九龍德福花園，作為區內有名的老牌屋苑，德福花園鄰近港鐵九龍灣站，附近又設多個大型購物商場，生活所需不假外求，一向頗受買家青睞。

放盤單位為德福花園B座高層09室，兩房間隔，實用面積556平方呎，叫價820萬元。除了屋苑屬藍籌屋苑為一大賣點，放盤間隔亦實用，空間闊絡，兩房間隔亦切合家庭客需要。

    點擊圖片放大
    +12
    +11
放盤單位 福花園B座高層09室（物業編號︰BV28409344）
實用面積 556平方呎
間隔 兩房
叫價 820萬元
賣點
  • 附近有多個文娛康樂設施，如牛頭角道體育館、安德道遊樂場、佐敦谷游泳池及九龍灣體育館等
  • 平台開設不少商舖，包括超市、銀行、戲院及餐廳等，滿足住戶日常生活所需
  • 商場林立，如德福廣場一期及二期、淘大商場及同區MegaBox
  • 毗鄰港鐵九龍灣站
  • 可乘搭免費穿梭巴士至同區商業大廈
  • 觀塘道亦有多條巴士及專線小巴路線途經，前往港九新界
  • 單位附雅致品味裝修，間隔方正實用

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3l3rKDo

註︰ 

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

同場加映︰【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

THE HOLBORN一房示範單位　英式設計優雅時尚　買樓送隱藏式保險箱
今日
THE HOLBORN一房示範單位　英式設計優雅時尚　買樓送隱藏式保險箱
【新盤混戰】揚海首批即日售罄即加推90伙　Wetland Seasons Bay第三輪同告沽清加推123伙
2021/09/06
【新盤混戰】揚海首批即日售罄即加推90伙　Wetland Seasons Bay第三輪同告沽清加推123伙
【有相睇】裝修典雅又望銀線灣海景　區內租客830萬買東港城榮升業主
2021/09/06
【有相睇】裝修典雅又望銀線灣海景　區內租客830萬買東港城榮升業主
揚海再加推98伙　折實1,070.24萬起　周六次輪推售188伙
今日
揚海再加推98伙　折實1,070.24萬起　周六次輪推售188伙

你可能感興趣

THE HOLBORN一房示範單位　英式設計優雅時尚　買樓送隱藏式保險箱
今日 18:16
THE HOLBORN一房示範單位　英式設計優雅時尚　買樓送隱藏式保險箱
【新盤混戰】揚海首批即日售罄即加推90伙　Wetland Seasons Bay第三輪同告沽清加推123伙
17:17 2021/09/06
【新盤混戰】揚海首批即日售罄即加推90伙　Wetland Seasons Bay第三輪同告沽清加推123伙
【有相睇】裝修典雅又望銀線灣海景　區內租客830萬買東港城榮升業主
18:43 2021/09/06
【有相睇】裝修典雅又望銀線灣海景　區內租客830萬買東港城榮升業主
二手市場 私人屋苑 德福花園 利嘉閣

上一篇文章

【理財智慧】新手投資策略（四） 市盈率有動有靜？

下一篇文章

【職場熱話】夜校同事需輪班工作 面對前途問題 轉工2揀1

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具
【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮
【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市
【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市