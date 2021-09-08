英新火車運營商靠平吸客 單程低至160元

英國火車再增營運商，新公司開宗名義以票價便宜作招徠。新火車鐵路營運商Lumo近日宣布，將提供每日兩班由英國倫敦往來愛丁堡的火車班次。Lumo的單程車票最低15英鎊（約161港元），較國營火車商LNER平均每程車票約50英鎊（約537港元）低逾7成。

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由跨國運輸企業First Group設立的新火車鐵路營運商Lumo宣布，10月25日起每日提供兩班往來英國倫敦國王十字車站（King's CrossRailway Station）及愛丁堡威瓦利車站（Waverley）的火車班次，其後會陸續增加至每日5班火車。火車路線全長接近400 英里，車程約4個半小時。

Lumo表明，直至12月1日前，單程車票價格可低至15英鎊（約161港元），所有班次火車票價不超過20英鎊（約214港元），乘客只需前一日預訂即可。同時，Lumo指日後有6成單程車票的價格將低於30英鎊（約322港元），稍後亦會提供特別優惠。但是，Railcard暫不適用購買Lumo的火車票。

國營火車營運商LNER目前往來倫敦與愛丁堡的車票最低要價50英鎊（約537港元）、扣除Railcard折扣後，最低票價仍要約33英鎊（約354港元），Lumo的票價較LNER低5成半至7成不等。

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Lumo總經理懷爾德（Helen Wylde）表示，希望吸引對注重性價比的乘客，同時希望民眾減少乘搭內陸機，指在英國旅行不應需要斥巨資，希望為旅客提供可負擔的綠色旅行選擇，同時不降低旅程的舒適度。

Lumo母公司First Group指出，預料新火車服務每年可接載超過100萬名乘客，估計10年內可為英國帶來2.5億英鎊（約26.8億港元）經濟貢獻。

責任編輯：郭麗明