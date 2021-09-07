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【香港經濟】總商會上調全年GDP預測至6.3%　較原預測升2.8個百分點

股市 18:55 2021/09/07

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香港總商會上調香港今年的GDP預測至6.3%，圖為總商會高級經濟師莊仕杰。

香港總商會上調香港全年的經濟增長預測，由原本的增長3.5%，調整至最新的6.3%。總商會一項調查又發現，44%受訪企業預期全年營業額按年增加，反映營商信心逐漸改善。

總商會高級經濟師莊仕杰表示，香港疫情持續受控，而且疫苗接種率上升，需求及貨物出口按年俱有改善，加上電子消費券促進消費市道，遂決定上調全年香港GDP預測。

但莊仕杰補充，仍要關注變種病毒的發展，因疫情或影響全球供應鏈，或引致企業供應出現問題。

香港第二季GDP增長7.6%　政府調高全年經濟預測到介乎5.5%至6.5%｜詳見【下一頁】

此外，總商會調查發現，44%受訪企業預期2021年全年營業額將較去年增加，8%企業預期全年營業額將按年減少，另有34%預料仍會低於疫情前水平。

而中小企的取態更相對保守，只有23%受訪中小企預期2021年全年營業額將高於疫情前水平，比率遠低於大型企業的37%。

總商會總裁梁兆基表示，社會要回復常態，主要取決於若干因素，包括香港能否重啟邊境、制定疫後策略以逐步撤銷社交限制，以及維持穩定的營商環境。

總商會7月19至23日期間進行調查，共收回409份問卷，受訪企業最多來自專業及商業服務界別（23%），其次為貿易（17%）及金融服務（12%）。

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