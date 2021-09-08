【BNO移民英國】8月樓價又破頂 增幅有所放慢

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話，當地樓市亦成關注焦點。英國最大按揭貸款商Halifax公開8月樓市數據，發現當地樓價持續上升，但勢頭已有所放緩。

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Halifax的數據顯示，英國8月樓價上升0.7%，較7月多0.3%，是近3個月來每月升幅最大一次，達262,954英鎊（約282萬港元）水平。不過，按12個月計算，英國樓價的升幅已由7.6%下降至7.1%，創下5個月來的新低。

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英國10大樓價最容易負擔城市（排名由低至高）

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Halifax董事總經理加利（Russell Galley）指出，8月樓市升幅相對溫和，年度樓價上升程度有所回落。加利亦表示，英國總體經濟環境持續正面，隨著消費者信心逐漸回歸，加上就業市場利好，樓價將可受惠。

英格蘭十大最不健康地區



▲ 大曼徹斯特地區市鎮，而多間英國主要傳媒為基地的Media City，正是近年曼徹斯特發展最快的地區

▲ 默西塞德郡市鎮，人口約10萬，距離利物浦約40分鐘車程

▲ 港人慣稱諾定咸，英國第7大城市，位處英格蘭中部，都市區人口近80萬，為少數有輕軌列車的城市

▲ 南約克郡大市鎮，都市區人口約30萬，距離謝菲爾德約40分鐘車程

▲ 默西塞德郡市鎮，人口約1萬，距離利物浦約30分鐘車程

▲ 英格蘭東北部港口市鎮，屬Durham郡，人口約9萬

▲ 港人慣稱米杜士堡，英格蘭東北部城市，屬北約克郡，人口約18萬，是鋼鐵工業重鎮

▲ 港人慣稱史篤城，英格蘭中部城市，屬Staffordshire，位處兩大城市曼徹斯特及伯明翰之間，人口約26萬，以生產瓷器聞名

▲ 港人慣稱侯城，英格蘭東部港口市鎮，屬約克郡東瑞丁，人口約26萬

▲ 港人慣稱黑池，英格蘭西北部港口市鎮，屬蘭開夏郡，西臨愛爾蘭海，人口約14萬

英國10大樓價最難負擔城市（排名由低至高）

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【BNO移民英國】平均樓價今年首現跌幅 輕微回落0.3% 【下一頁】

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加利同時認為，印花稅假期對樓市的影響慢慢收窄，反而民眾需求改變更可能左右樓價。加利稱更多民眾維持在家工作，空間更大及郊區物業需求隨之增加，估計趨勢有望持續一段時間。

責任編輯：吳漢培