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【來港易】「來港易」計劃將於9月15日生效　港企對短期「帶動生意」期望不高

商業 18:55 2021/09/07

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行政長官林鄭月娥宣布，將於本月15日推出「來港易」計劃，容許內地及澳門的非本港居民免檢疫來港，有來自零售、鐘錶及餐飲界別的企業認為，計劃未必能帶動太多生意增長。

行政長官林鄭月娥宣布，將於本月15日推出「來港易」計劃，容許內地及澳門的非本港居民免檢疫來港，深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸每日名額各1000人。不過，有關人士入境時須持有核酸檢測陰性證明，抵港後亦要接受定期病毒檢測，而且這2000個名額有不同來港目的，有來自零售、鐘錶及餐飲界別的企業認為，計劃未必能帶動太多生意增長。

【經濟前景】跨境往來受阻成企業挑戰　香港總商會上調全年經濟增長預測至6.3%

三黃集團行政總裁姜炳蘇指，即使有關人士抵港不需檢疫隔離，但回到內地時亦要隔離，恐成重要考量。他認為計劃對零售業生意額的幫助應微乎其微，集團不會為此準備特別推廣策略。他相信政府打算逐步放寬來港人數，此次計劃只屬於過渡性質，所以短期內成效不大，他亦對年內能回復過往內地客入境人數持悲觀態度。不過他亦指出，業界近年主攻本地客，加上租金下降，生意額並無太大影響。

香港鐘表業總會商貿部部長劉希立雖對政策表示讚賞，但亦預計對銷售的幫助不大。他相信，政府先推出2000個名額作試水溫，若計劃可行仍有望於年尾前逐步放寬更多人來港，最終回復以往水平。雖然此次計劃的對象並非只有旅客，不過業界仍對帶動生意持正面態度，鐘表界早已為通關提前做好準備，不少商家在近兩三個月換上新裝修吸引顧客。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則有較長遠的看法，他認為若此次內地居民來港計劃順利，可成日後港人到內地的通關條件。雖然名額不多，加上受疫情影響，但若成功逐步放寬則有機會為兩地通關亮綠燈。他又指，透過「來港易」到港人士的逗留天數亦為關鍵，如果時期足夠長，定期病毒檢測又有效，能對本港經濟帶來正面影響。整體而言，他認為計劃實施後仍需一段時間觀察才能看到成效。

【Starbucks優惠】星巴克推出全新植物奶蜂香咖啡　多款滋味輕食甜點同步登場（多圖）

【ESG】實施減碳行動　ING發表亞洲淨零碳研究報告 碳中和有什麼好處？

記者：李智美

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