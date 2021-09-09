【節約能源】 數據中心耗電量大　建築環保評估協會推綠建環評數據中心評估工具

▲ 建築環保評估協會推出首個「綠色環評數據中心」，並推出相關實務指引，協助企業為數據中心減少碳足跡。（湯致遠攝）

隨著遙距工作普及，預計將有更多工作透過雲端進行，相信企業對數據中心服務的需求大增。然而，數據中心的耗電量大，在講求環保節能的大趨勢下，建築環保評估協會推出首個「綠建環評數據中心」，並推出相關實務指引，協助企業為數據中心減少碳足跡。

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建築環保評估協會主席李少穎表示，隨著 5G 通訊技術與物聯網發展，以及遙距辦公逐漸普及，令企業對數據中心的需求上升。截至 2021 年首季，本港的數據中心共佔 840 萬平方呎，並預計在 5 年內會有 14 個新數據中心建成。李又指，數據中心的用電量比一般寫字樓高出 5 倍以上，而現時全球數據中心的耗電量佔人類總耗電量的 1%，可見其在減低耗電量方面的潛力極高。

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「綠建環評數據中心」是針對數據中心高電力及冷卻系統消耗量而設的評估工具，其在設計階段考慮本港氣候與生態環境及實際情況，並引入國際指引。評估工具分為七大範疇並按照不同類別的表現評估，當中包括能源使用、用水、創新等。



此外，《綠色數據中心實務指引》會向數據中心業界說明和陳述具能源效益及環保的作業模式。《指引》針對數據中心冷卻系統、電力效能監控和管理、IT 設備部署、管理和維護以及綠色回收等方面建議作業模式，協助業界找出不足之處及推行改善措施，以提升能源效益及環保表現。



「綠建環評數據中心」督導委員會召集人張志剛表示，是次計劃早於 2019 年 2 月進行，並於 2020 年 3 月推出試用版以諮詢業界意見，而政府資訊科技總監辦公室早前率先加入先導項目評估，提升評估工具的認受性。

「綠建環評數據中心」評分範疇 （1）綜合設計與建造管理 （2）可持續地塊發展 （3）用材及廢物管理 （4）能源使用 （5）用水 （6）健康與安舒 （7）創新 資料來源：建築環保評估協會



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記者：廖淑瑩