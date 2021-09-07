  • 30°C
香港時間 : 2021907日 (二) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】 摩通看好運動用品股 首選李寧 股價創新高

股樓投資 18:37 2021/09/07

分享：

摩通發表研究報告指，內地體育用品股今年上半年整體業績好於預期，當中李寧（02331）中期盈利按年升187%，明顯較按年升132%的安踏體育（02020）及按年升72%的特步國際（01368）優勝，而且李寧毛利率擴張亦優於上述兩股，主要受益於強勁品牌、效益持續改善及最受惠內地本土品牌之有利環境。

該行指，尋求穩健增長、政策風險較低的投資者資金可能持續流入內地運動服裝板塊，因此維持對行業「增持」評級，並重申李寧為體育用品股中首選，維持其「增持」評級，目標價110元。

李寧股價今日（7日）升7.3%，報107.7元，創歷史新高，並為表現最好藍籌。

同場加映: 【iM會客室】26500前又見阻力 網絡大佬內房最忌長揸

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

經濟 李寧 李寧（02331） 安踏體育（02020） 特步國際（01368） 體育用品股

上一篇文章

【美股分析】美股處於歷史高位　華爾街大好友料10月恐回調一成

下一篇文章

【電子存摺】賺錢買樓體驗儲蓄樂趣！大富翁夢想世界主題館首度推出「大富翁版紅簿仔」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具
【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮
【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市
【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市