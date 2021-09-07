【大行點睇】 摩通看好運動用品股 首選李寧 股價創新高

摩通發表研究報告指，內地體育用品股今年上半年整體業績好於預期，當中李寧（02331）中期盈利按年升187%，明顯較按年升132%的安踏體育（02020）及按年升72%的特步國際（01368）優勝，而且李寧毛利率擴張亦優於上述兩股，主要受益於強勁品牌、效益持續改善及最受惠內地本土品牌之有利環境。

該行指，尋求穩健增長、政策風險較低的投資者資金可能持續流入內地運動服裝板塊，因此維持對行業「增持」評級，並重申李寧為體育用品股中首選，維持其「增持」評級，目標價110元。

李寧股價今日（7日）升7.3%，報107.7元，創歷史新高，並為表現最好藍籌。

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記者：郭秀慧