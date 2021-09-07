揚海再加推98伙　折實1,070.24萬起　周六次輪推售188伙

嘉里、信置及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第二期揚海於上周推出200伙單位作首輪銷售，當中188伙以價單形式推售的單位於銷售即日全數售罄，眼見銷情理想，發展商隨即於周日（5日）加推價單第3號應市，今日（7日）再宣布加推價單第4號，涉及98伙單位，並定於本周六（11日）進行次輪銷售，將價單3號及4號所推出的188伙單位全數推出。

據價單第4號顯示，整批單位涵蓋一房至四房戶型，包括25個一房單位、38個兩房單位、31個三房單位以及4個四房單位，實用面積由334至1,420平方呎不等。新一批單位繼續提供最高20%折扣優惠，整批折實價由1,070.24萬元起，至最貴6,675.05萬元，而折實呎價則由28,751至47,007元。

揚海示範單位

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嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，是次加推單位計入樓層等因素後，較上一張價單輕微加價。嘉里發展香港區總經理湯耀宗則表示，市場氣氛向好，有信心可於次輪銷售再沽清單位。

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