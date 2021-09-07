【筍工推介】司法機構請合約事務助理 月薪1.5萬元 主要負責文書工作

司法機構轄下的支援部聘請合約司法機構事務助理，月薪15,560元，除了學歷要求外，亦需要中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字，職位需執行打字工作，並在執行職務時使用資訊科技應用軟件。另外，職位亦可能須要於戶外、不定時或輪班工作，包括在晚間、週末及公眾假期當值，並在工作時穿著制服。申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘者須全職工作，每周44小時（包括用膳時間）。有意者請於9月10日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。



以郵寄方式遞交申請表格的申請人，必須於申請表格上詳細列明其於截止申請日期前獲取的學歷和工作經驗，包括其就學和就業的確實開始和結束日期。申請人須於2021年9月10日香港時間下午5時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達聯絡地址。請注意，任何形式的聲明均不會被接納。請在信封面註明「申請合約司法機構事務助理職位」。請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免郵件未能成功獲派遞。所有郵資不足的郵件將不會派遞至司法機構，並會由香港郵政退回寄件人（如有註明回郵地址）或按既定程序銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封上的郵戳日期將被視為遞交申請表格的日期。以親身方式遞交申請表格的申請人，司法機構會即時向其發出認收通知。



逾期遞交、資料不全、未妥爲簽署、以傳真／電郵方式遞交、未能在獲聘前提供所需的學歷證明文件、或使用非指定表格 [G.F.340（3/2013修訂版）] 的申請將不獲考慮。

聯絡地址：香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構支援部支援人員分組

查詢電話：2867 2076 / 2867 2073

截止申請日期(日/月/年)：10/09/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂