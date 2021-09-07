【經濟前景】跨境往來受阻成企業挑戰　香港總商會上調全年經濟增長預測至6.3%

▲ 香港總商會預期，本港經濟前景將逐步改善，惟跨境往來受阻，成為企業面對的最大挑戰。

隨着經營環境改善、本港疫情大致受控，加上企業積極投資數碼科技，香港總商會今（7日）發表2021年經濟展望調查，預期本港經濟前景將逐步改善，惟跨境往來受阻，成為企業面對的最大挑戰。

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由於通關障礙令本港經濟受到打擊，港府日前宣布，將於本月15日推出「來港易」計劃，容許內地及澳門的非本港居民免檢疫來港。香港總商會高級經濟師莊仕杰分析指，不少企業反映封關對業務產生挑戰，所以隨著本地疫情平穩，政府逐步放寬社交距離措施及推行「來港易」，相信會為本港經濟帶來正面作用，有助企業走出疫情陰霾，特別是最受疫情影響的旅遊業及酒店業。

他又指，若經濟活動只依賴本地需求，有很多行業恐怕難以回復至疫情前水平。而港府早前推出的電子消費券計劃，雖能刺激本地消費，但其帶來的經濟增長只屬短暫性，長遠而言仍需待恢復跨境往來才會有明顯的效果。而企業亦希望政府發放通關時間表，讓業界可能作出對應的準備。

44%企業預期今年好過去年

總商會在今年7月19至23日期間進行調查，訪問409間本港企業，近半數（44%）受訪企業預期，2021年全年營業額將較去年增加，而其中有38%受訪企業則預期營業額與去年大致不變，只有18%受訪企業預期營業額按年有所下跌，反映營商信心正在改善。

而調查結果顯示，中小企對前景的展望不及大型企業樂觀，只有23%受訪中小企預期，2021年全年營業額將高於疫情前水平，比率遠低於大型企業的37%。由於中小企在數碼化投入不足，建議當局宜推出更多支援措施，協助中小企應用數碼科技，盡快恢復營商信心。

大企比中小企更樂觀

總商會對經濟持續改善保持審慎樂觀態度，預測本港今年全年經濟增長6.3%，較去年底的預測調高2.8個百分點。而隨著本地疫情持續受控，疫苗接種率上升，本地需求及貨物出口將按年改善。

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此外，大型企業認為人才流失是今年餘下時間的第二大挑戰。莊仕杰指，暫時未有數據顯示移民潮導致人才流失，但他認為政府應在國際間持續宣傳，吸引更多海外人才來港工作。

記者：施雯雯