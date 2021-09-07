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【高息房託】陽光房地產基金末期分派減少3.7%至13.1仙、現價股息率5.2厘　商場人流及零售銷售額均有改善

股市 18:28 2021/09/07

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陽光房託指，隨疫情受控及接種疫苗人數增加，旗下商場人流及零售銷售額均有改善

恒基地產 （00012） 旗下陽光房地產基金 （00435） 公布，由於旅遊及社交距離限制仍未解封，對商業房地產構成負面影響，截至今年6月底止全年度物業收入淨額下降6.6%至6.4億元。陽光房託末期分派每基金單位減少3.7%至13.1仙，全年分派25.6仙。以周二收市價4.94元計，現價股息率5.18厘。

陽光房託去年度整體續租租金下跌6.2%至每呎47.7元。其中，寫字樓物業續租租金下跌5.3%，現行租金則升0.5%至每呎36.7元，租用率下降3.2個百分點至92.4%。零售物業續租租金下跌7.2%，現行租金亦跌5.9%至每呎70.4元，租用率下降2個百分點至93.7%。

來港易計劃恢復料利好上水中心購物商場人流

上水中心購物商場期內續租租金下跌8.4%，物業收入淨額下降11.8%至1.43億元，現行租金則減少7.7%至每平方呎104.2元。陽光房託投資及投資者關係總監葉美鈴表示，上水中心購物商場鄰近深圳，三分一零售銷售額來自自由行旅客，相信來港易計劃恢復後，對商場人流及銷售額均有改善。

葉美鈴指，隨疫情受控及接種疫苗人數增加，旗下商場人流及零售銷售額均有改善，當中餐飲行業的消費意慾明顯加強，零售雜貨及民生消費也有增長，惟化妝品、奢侈品等行業的營商環境依然困難。

對未來寫字樓租金走勢持審慎態度

陽光房託近一年寫字樓續租佔可出租面積約30%，零售續約則為37%。葉美鈴稱，現時1萬呎以上的租賃活動仍較疲弱，跨國公司對寫字樓需求未見明顯改善，加上2022至2023年寫字樓供應增加，以目前空置率約8%來看，對未來寫字樓租金走勢持審慎態度。

陽光房託去年度派息比率為97.5%，較前一年度上升2.3個百分點。行政總裁吳兆基表示，集團商場出租率高，對穩定租金有幫助，而派息比率上升，反映集團對未來現金流有信心。

相關文章：【業績│房託】陽光房地產基金中期分派減5%至12.5仙　寫字樓及零售物業組合續租租金齊跌

相關文章：【業績│地產股】恒地半年基礎盈利增長51%　中期息維持0.5元

港股 業績公布 陽光房地產基金（00435） 恒基地產（00012） 來港易 房地產基金 上水中心 派息 派息比率 商場

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