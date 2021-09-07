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【回購托價】股災下企業紛出手回購　小米今年以來斥近60億回購港股最多

股市 18:15 2021/09/07

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內地捲起監管風暴，中港股市前一陣子股急插，不少公司回購托價。內地媒體統計，今年以來，本港上市公司回購明顯增，截至9月6日止，今年本港上市企業的回購金額已超2019年及2020年全年的回購總額。

港股回購金額（截至9月6日止）

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富途統計，截至9月6日，2021年以來已有135家上市公司進行回購，回購總金額約206.4億港元，超過2019年及2020年全年的回購總額。

一眾企業中，小米 （01810） 今年以來回購金額最大，截至9月6日收市，小米累計回購57.8億元，其次分別是中國旺旺 （00151） 及中國燃氣 （00384） ，分別約為12.42億、10.27億港元。騰訊 （00700） 回購金額則達9.05億港元，居第七位。

雖然本地富商李嘉誠、李澤鉅今年密密增持長實 （01113） ，但由於屬股東增持，不計公司回購，因此長實並未上榜，而長和 （00001） 今年回購金額累計達9.7億元，排名第五。

值得留意，美股多年牛市，其中一個推動力是靠公司回購。然而，港股的情況有別於此，在跌市下，企業紛紛出手回購托價。至於效果如何，相信大家心中有數。

相關文章：【小米回購】小米斥資近2億元回購798萬股

【騰訊回購】騰訊斥1億回購20萬股　一文看清近期騰訊回購動作（不斷更新）

編輯：吳敏芳

港股 小米集團－W（01810） 增持 李嘉誠 回購 中國旺旺（00151） 中國燃氣（00384） 長和（00001）

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