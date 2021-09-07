【新股IPO】貝殼找房傳計劃赴港上市　貝殼否認：目前沒有相關計劃

▲ 貝殼找房傳計劃赴港上市 貝殼否認：目前沒有相關計劃

騰訊 （00700） 及軟銀有份持股的中國內地房地產中介公司貝殼找房（美：BEKE）擬赴港上市。《路透》旗下IFR引述消息指，貝殼找房計劃最快今年底來港上市，目前正研究採取雙重主要上市（Dual Primary Listing）形式，已聘請高盛牽頭負責上市事宜。但及後貝殼找房回應指，公司目前沒有相關計劃。

貝殼找房於2020年8月到紐交所掛牌，IPO集資達21億美元，為當時第二大中資企業赴美上市的個案。消息人士指，貝殼找房在港上市也可能籌資類似金額。

受累內地房地產政策收緊，貝殼找房上月警告指，第三季淨營收或可能下降三成。

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編輯：袁諾曦

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