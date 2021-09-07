【高息股攻略】內房股最高預測股息率17.7厘　安全之選如何揀？（附表）

內房股飽受「三道紅綫」調控壓力，上半年業績普遍受壓，估值也跌至歷史低位。據投行統計20隻內房股，今年預測股息率最高達17.7厘（見下表），但行業風險大，投資者又應如何選內房股？

據富瑞統計其覆蓋的20隻內房股，今年預測股息率最高的5隻，最低亦有12.7厘。當然，這些內房股高息不是沒有理由，槓桿比率、借貸成本普遍較高，令其經營狀況沒有一綫房企穩定，意味投資者要冒上更高風險。

內房股 股價（9月6日） 21年預測股息率 槓桿比率 中國奧園 （03883） 4.71元 17.7% 77% 雅居樂 （03383） 8.08元 14.4% 70% 合景泰富 （01813） 7.94元 14.2% 54% 時代中國 （01233） 7.47元 13.4% 71% 龍光集團 （03380） 8.98元 12.7% 66%

富瑞報告預期，開發商的資產負債表會進一步改善，但在嚴格的監管措施和實體市場疲弱下，看淡行業銷售和盈利前景。而在市場情緒低迷下，實體市場疲軟可能成為投資者的新關注點，對行業抱審慎態度。

富瑞短綫看好大市值及經常性收入較高的房企，如華潤置地 （01109） ，在未來3至6個月可能會跑贏；中期看好新城控股、合景泰富 （01813） 和寶龍地產 （01238） 的銷售及盈利增長，並對融創中國 （01918） 去槓桿進程感到樂觀。

華潤置地是富瑞的短綫首選股，看好公司的租賃組合和穩健財務。華潤置地今年預測股息率為5.7厘，公司借貸成本僅3.9%，遠低於收息逾17厘的中國奧園的7%，至於如何選擇就看投資者的風險偏好了。

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編輯：區嘉俊

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