【大行點睇】睇淡未來消費前景　高盛再削美國經濟增長預期至5.7%

美國上周五（3日）公布的非農就業數據令市場大失所望，8月新增職位僅23.5萬個，遠低於市場預期的73.3萬個，反映經濟復甦前景令人擔憂。高盛（Goldman Sachs）經濟學家本周一（6日）再次削減對今年美國經濟增長的預測，進一步下調至5.7%；

根據彭博報道，這是高盛在近一個月內再度下調對美國經濟增長預測，從8月的按年增長6%，到今次下調為5.7%。早於上月中旬，高盛已經將第3季GDP增長預測從原本的9%，大幅下調至5.5%。

高盛經濟學家Ronnie Walker認為，Delta變種新冠病毒肆虐，重創了美國第3季度經濟，另外財政刺激消退、服務業復甦放緩，從中期來看都是不利因素。

不過高盛經濟學家下調今年經濟增長預期的同時，也調高了明年經濟增長預測，由最初的4.3%升至4.6%。

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编辑：李勝男