  • 30°C
香港時間 : 2021907日 (二) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】睇淡未來消費前景　高盛再削美國經濟增長預期至5.7%

環球政經 18:36 2021/09/07

分享：

美國上周五（3日）公布的非農就業數據令市場大失所望，8月新增職位僅23.5萬個，遠低於市場預期的73.3萬個，反映經濟復甦前景令人擔憂。高盛（Goldman Sachs）經濟學家本周一（6日）再次削減對今年美國經濟增長的預測，進一步下調至5.7%；

根據彭博報道，這是高盛在近一個月內再度下調對美國經濟增長預測，從8月的按年增長6%，到今次下調為5.7%。早於上月中旬，高盛已經將第3季GDP增長預測從原本的9%，大幅下調至5.5%。

高盛經濟學家Ronnie Walker認為，Delta變種新冠病毒肆虐，重創了美國第3季度經濟，另外財政刺激消退、服務業復甦放緩，從中期來看都是不利因素。

不過高盛經濟學家下調今年經濟增長預期的同時，也調高了明年經濟增長預測，由最初的4.3%升至4.6%。

 同場加映：【iM會客室】26500前又見阻力 網絡大佬內房最忌長揸

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

GDP 經濟

上一篇文章

【電子存摺】賺錢買樓體驗儲蓄樂趣！大富翁夢想世界主題館首度推出「大富翁版紅簿仔」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具
【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮
【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市
【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市