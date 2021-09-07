▲ 【小米1810】陳啟宗家族投資五源資本 轉移小米持股至合伙人、投資11年全身而退

小米 （01810） 最早期投資者五源資本（前稱晨興資本）全身而退。恒隆 （00101） 陳啟宗、陳樂宗家族投資的五源資本申報，旗下兩家基金Morningside China TMT Fund I， L.P.、Morningside China TMT Fund II， L.P目前持有的1.84億股小米 （01810） B類股，已全數轉移至有限合伙人。轉移之後，五源資本不再持有小米股票。

據披露文件，五源資本轉移股份後，五源資本創辦人劉芹的小米B類股權益維持不變，該批1.84億股小米股票，最新市值約46億元。

小米雷軍不再擁有慈善機構「雷軍基金會」控制權 其B股持股量降至9.12%，可見【下一頁】

綜合市場資料，陳啟宗、陳樂宗家族早年成立晨興創投，在晨興創投工作多年的劉芹，2008年在陳氏家族投資下成立晨興資本，2010年在小米種子輪已經領投，創下名氣，其後再參與快手 （01024） 等不同科網初創企業。

於小米上市時，晨興資本持有小米約19%股權，持股權益僅次於雷軍，為公司第二大股東，但晨興資本近年多次分派股份予投資者，小米持股不斷減少。晨興資本於去年正式易名為五源資本，減輕陳氏家族的色彩。

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