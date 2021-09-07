【無綫充電】蘋果新款MagSafe充電器通過FCC認證　有機會與iPhone 13一同亮相

▲ 除了iPhone 13系列手機之外，Apple或同步推出新款MagSafe充電器。

蘋果（Apple）每年一度秋季發布會即將到來，不少果粉期待官方推出新一代iPhone 13系列手機。最近更有網上消息傳出，除了手機之外，Apple或會同步推出支援iPhone 13的新款MagSafe充電器。

＜＜三星Galaxy A系列有望搭載Exynos芯片 提升中階手機處理效能

＜＜本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32% Apple Music排名第二

外媒《9To5Mac》引述美國聯邦通信委員會（FCC）一份文件指出，最近蘋果新款MagSafe充電器通過認證，或有機會與新款iPhone一同發布。該文件中共顯示8款不同iPhone型號，其中有4款代碼為iPhone 12系列機型，餘下4款型號則有可能是iPhone 13系列。

據悉，新款MagSafe充電器型號為A2548，目前支援iPhone 12的MagSafe充電器型號為A2140。早前曾有報道指，iPhone 13將採用更大的無綫充電綫圈設計，以提升無綫充電功率。而現時iPhone 12系列均支援MagSafe無綫充電技術，充電功率最高達至15W。

責任編輯：李寶如