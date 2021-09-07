【電動車】豐田預計在2023年前　斥過千億研發電動車電池

豐田汽車公司在周二（7日）宣布，預計在2030年前，將投入1.5萬億日圓（約1061億港元）用作來電池開發及其供應系統的支出。

豐田表示，目標是通過研究電池的材料和結構，把電池成本降低至30%或以上。身為全球銷量最大的汽車製造商之一，豐田曾率先推出豐田Prius混合動力汽車，廣受市場歡迎，明年將會推出其首個全電動汽車。

另外，豐田更被認為是大規模生產固態電池的領跑者。固態電池能量密度更高、充電速度更快且不易著火。如果開發成功，有望可以替代液體鋰離子電池。但由於大規模生產固態電池的製造成本高，並且在使用過程中容易破裂。所以，首席技術官前田昌彦在新聞發布會上坦言這些電池的使用壽命仍然很短，「我們仍在尋找最好的材料」。

豐田亦計劃在Prius等混合動力汽車中使用固態電池。

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責任編輯：黃苑筠