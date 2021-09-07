西班牙主教為愛辭職 與色情女作家結婚

西班牙最年輕的主教之一、現年52歲的諾維爾於去年8月因個人原因突提出辭去索爾索納教區職務。如今相隔逾一年終公布喜訊，宣佈於色情女作家結婚，寫下人生新篇章。諾維爾已卸下所有神職工作，成為普通教徒。

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諾維爾（Xavier Novell）於2010年以41歲之齡，成為西班牙最年輕的主教。但他於去年8月突然通知教會，因個人原因要辭去索爾索納（Solsona）主教職務。相隔一年，個人原因的真相終於公布。

諾維爾表示將會結婚，寫下人生新篇章。據當地媒體報道指，該名來自巴塞隆那的女子是一名心理學家，已離婚並肓有兩子，曾出版多本色情小說。

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教宗方濟各已接納他辭職，惟諾維爾作為神職人員，曾立貞潔願及服從願，結婚無疑違反宗教誓願，據報他將向教宗申請解除誓願，以保留教徒的身份，無須離開教會。

諾維爾在成為主教前，曾表示希望有自己的孩子，但其後他聲稱得到天主聖召，表示上帝希望他放棄其他事情，擁抱並加入教廷大家庭，決定擔任神職。

責任編輯：郭麗明