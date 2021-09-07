讚揚德州禁墮胎 美國電子遊戲公司CEO下台

美國最高法院早前駁回阻止德州實施女性墮胎新法令，事件引起美國社會極大爭議。美國一間電子遊戲公司行政總裁因為讚揚最高法院駁回申請，而遭到不少非議，最終在周一（6日）宣布下台。

德州禁懷孕6周後墮胎 強姦亂倫成孕無豁免 【下一頁】

電子遊戲公司TripWire行政總裁吉布森（John Gibson）上周六（4日）在Twitter發文，表示對最高法院保持德州禁墮胎令感到自豪，更強調自己身為娛樂產業分子，甚少談及政治，但今次事件太多同輩反對，他感到有必要公開表示支持禁墮胎令。

吉布森的言論引起遊戲業界的猛烈批評，部分電子遊戲製作人宣布從此不再與TripWire合作。電子遊戲公司Shipwright Studios回應吉布森的言論，批評吉布森捆綁自身政治立場與電子遊戲業界。

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TripWire周一宣布，吉布森將會辭去行政總裁一職，並就事件致歉。TripWire在聲明中指出，吉布森的言論只代表個人，不代表公司立場，並批評其言論忽視公司團隊﹑合作伙伴及遊戲業界的價值。

屬共和黨的德州州長阿博特（Greg Abbott）簽署名為心跳法案（heartbeat bill）的禁墮胎法律，禁止女性在偵測到胎兒心跳後墮胎。心跳法案上周三（1日）正式生效。