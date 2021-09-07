  • 32°C
香港時間 : 2021907日 (二) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】中金大升兗煤60%目標價　今日股價再升逾7%創新高

股樓投資 17:25 2021/09/07

分享：

中金發表報告指，兗煤（01171）今年上半年收入按年增長21%至426.7億元人民幣，純利則按年升38%至62.8億元人民幣，而持續純利增104%至60.7億元人民幣，符合該行預期，盈利增長主要由於煤化工產品的表現良好。該行表示，集團上半年自產煤銷售均價按年增長24%至每噸534元人民幣，單計第二季則按年增7.9%及按季升22.1%，相信煤價會持續在高位，主因冬季本地煤炭採購、鋼鐵焦化廠補充庫存的需要，及海外經濟復甦令煤炭需求上升。中金上調兗煤今年盈利預測74%至149.6億元人民幣，明年則升72%至150.2億元人民幣，H股目標價相應調升60%至16元，維持「中性」評級。

 

 

同場加映【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

兗州煤業（01171） 港股

上一篇文章

【樓市熱話】夫婦住新樓1房 活動範圍僅200呎 等於生仔夢碎？

下一篇文章

【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【大行點睇】比亞迪8月新能車銷量創新高　花旗大升目標價至536元
【大行點睇】比亞迪8月新能車銷量創新高　花旗大升目標價至536元
【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具
【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮
【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮
【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市
【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市