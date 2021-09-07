【大行點睇】中金大升兗煤60%目標價　今日股價再升逾7%創新高

中金發表報告指，兗煤（01171）今年上半年收入按年增長21%至426.7億元人民幣，純利則按年升38%至62.8億元人民幣，而持續純利增104%至60.7億元人民幣，符合該行預期，盈利增長主要由於煤化工產品的表現良好。該行表示，集團上半年自產煤銷售均價按年增長24%至每噸534元人民幣，單計第二季則按年增7.9%及按季升22.1%，相信煤價會持續在高位，主因冬季本地煤炭採購、鋼鐵焦化廠補充庫存的需要，及海外經濟復甦令煤炭需求上升。中金上調兗煤今年盈利預測74%至149.6億元人民幣，明年則升72%至150.2億元人民幣，H股目標價相應調升60%至16元，維持「中性」評級。

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