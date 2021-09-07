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【理財智慧】ETF溢價及折讓是甚麼？

理財智慧 17:29 2021/09/07

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當ETF價格高於實際資產淨值（NAV），稱為溢價。ETF價格低於NAV則為折讓。理論上ETF出現溢價代表市場看好該ETF，不介意高於NAV買入ETF，而市場需求高，但發行人未及時增發基金單位，亦會令ETF價格愈搶愈貴。折讓則代表ETF「供過於求」，投資者看淡前景。

事實上，ETF的溢價或折讓未必能預視將來價格。舉例2007年的A股大牛市時，X安碩A50當年4月底曾折讓高達16%，但該ETF其後繼續上升，ETF價格至6月已追上NAV，折讓大幅收窄。X安碩A50的股價亦跟隨A股升至10月見頂。

因此ETF出現折讓，或代表投資者現時看淡，但對大市將來方向沒有太大啟示。

原文刊於《iMoney智富雜誌》395期，本文經修改。

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編輯:黃銳

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