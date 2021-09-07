【理財智慧】ETF溢價及折讓是甚麼？

當ETF價格高於實際資產淨值（NAV），稱為溢價。ETF價格低於NAV則為折讓。理論上ETF出現溢價代表市場看好該ETF，不介意高於NAV買入ETF，而市場需求高，但發行人未及時增發基金單位，亦會令ETF價格愈搶愈貴。折讓則代表ETF「供過於求」，投資者看淡前景。

事實上，ETF的溢價或折讓未必能預視將來價格。舉例2007年的A股大牛市時，X安碩A50當年4月底曾折讓高達16%，但該ETF其後繼續上升，ETF價格至6月已追上NAV，折讓大幅收窄。X安碩A50的股價亦跟隨A股升至10月見頂。

因此ETF出現折讓，或代表投資者現時看淡，但對大市將來方向沒有太大啟示。

原文刊於《iMoney智富雜誌》395期，本文經修改。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯:黃銳