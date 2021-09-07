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THE HOLBORN一房示範單位　英式設計優雅時尚　買樓送隱藏式保險箱

股樓投資 18:16 2021/09/07

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恒地（00012）旗下鰂魚涌筲箕灣道1號新盤THE HOLBORN開放示範單位予傳媒。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指，預定於本周四（9日）開放示範單位予公眾參觀，並最快於周內公布首張價單，料周末起收票。項目共設3個示範單位，其中兩個為一對以B座28樓B5室為藍本搭建的一房單位，實用面積255平方呎，外連22平方呎露台。

經改動連裝修單位

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單位大門位置有玄關位，右側設有嵌入式蒸焗爐及雪櫃。從玄關往前走可到達單位客飯廳，長方形客飯廳連接開放式廚房，整體以深色設計，突顯型格英式風格。客飯廳另一側連接露台，加強室內採光及通風。

客飯廳對面為睡房，兩者以半透明玻璃幕牆分隔，提升空間感之餘亦保留私隱度。睡房為套房設計，方形開則的房間空間實用，擺放雙人床後仍有大量空間放置衣櫃及床頭几，設計師以藍色裝飾牆突顯生活品味，配合大玻璃窗採景，令房間更顯舒適。而單位浴室設淋浴間，惟不設窗，屬俗稱的「黑廁」。

無改動（交樓標準）單位

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另外，發展商特別介紹交樓標準的無改動單位，由於項目擁有3.5米特高樓底，買樓時附送的所有衣櫃均延伸到天花板，並附送小摺梯，住客可盡用空間作收納之用。衣櫃內另附送隱藏式保險箱，無論是貴重物品，抑或大型衣物、行李箱等用品均便於安置。

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 THE HOLBORN 恒基 鰂魚涌
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