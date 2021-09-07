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【潛力股精選】孫運喜：中國東方集團（00581）

股市 18:15 2021/09/07

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資源股當炒，落後股尋寶有何選擇？《ET講股通》主持孫運喜今日推介中國東方集團 （00581） ，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

【你可能有興趣：【潛力股精選】張智威：比亞迪（01211）

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Time code：

00：00 - 港股市況速覽　挑戰50天綫

01：46 - 市場有暗湧　外資對經濟前景有擔憂

04：39 - 前海合作區項目擴大　利好港股氣氛

05：20 - 內地股市造好　 利好本港中資股

06：28 - 新經濟股見反彈　監管因素漸消化

08：35 - 股票分析：長江基建 （01038） 股價走勢分析　留意有轉弱迹象

12：13 - 股票分析：聯想控股 （03396） 股價走勢分析　沽出策略及止賺位

17：09 - 股票推介：中國東方集團 （00581）

22：32 - 港股收市速報及後市分析　五十天線（26622點）整固

25：00 - 股票分析：中國有色礦業 （01258） 股價走勢分析　技術呈待變格局

26：52 - 股票分析：中國神華 （01088） 股價走勢分析

30：09 - 股票分析：京東物流 （02618） 股價走勢分析

重溫今早《ET開市直擊》按此→港股重上二萬六 尋找潛力概念股（附Time code）

欄名 : 潛力股精選

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