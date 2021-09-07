【潛力股精選】孫運喜：中國東方集團（00581）

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【回購托價】股災下企業紛出手回購 小米今年以來斥近60億回購港股最多
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00：00 - 港股市況速覽 挑戰50天綫
01：46 - 市場有暗湧 外資對經濟前景有擔憂
04：39 - 前海合作區項目擴大 利好港股氣氛
05：20 - 內地股市造好 利好本港中資股
06：28 - 新經濟股見反彈 監管因素漸消化
08：35 - 股票分析：長江基建 （01038） 股價走勢分析 留意有轉弱迹象
12：13 - 股票分析：聯想控股 （03396） 股價走勢分析 沽出策略及止賺位
17：09 - 股票推介：中國東方集團 （00581）
22：32 - 港股收市速報及後市分析 五十天線（26622點）整固
25：00 - 股票分析：中國有色礦業 （01258） 股價走勢分析 技術呈待變格局
26：52 - 股票分析：中國神華 （01088） 股價走勢分析
30：09 - 股票分析：京東物流 （02618） 股價走勢分析
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欄名 : 潛力股精選