【人民幣定期存款】外資行半年人幣定存2.6厘最高息 發鈔行季結前加息迎戰

▲ 3大發鈔行先後加人民幣定存息率，包括渣打調高半年期至2.3厘。

人民幣定期存款加息戰續升級，發鈔行也加入戰團，渣打於9月開局上調半年人幣定存年息0.1厘，新息率至2.3厘，但須指定數碼渠道開立，以及至少斥3萬元（人民幣，下同）的新錢。如以現有資金，相同條款也有1.6厘。專家預期，大小銀行的搶存戰料持續至跨季度，因月底是季結，以及迎接國慶黃金周長假，跨境頭寸偏緊。

半年人幣定存選擇多，詳情可按下圖了解

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事實上，離岸人民幣拆息居高難下，如反映第4季的1個月拆息，今午（9月7日）報3.458厘，且呈倒掛，較半年及1年的3.24厘高。此外，綜觀8月至今，3大發鈔行已輪流加息，包括滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 先後大幅調升7天人幣短存年息，龍頭滙豐的新息率為10.5厘，至於下半年首度加息的中銀香港也有10厘。

而人民幣前景，ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢指，已下調在岸價兑美元的第4季度，以及年底目標價，齊由6.45調低至6.7，但第3季維持6.55的預估。

加元定存最高息10.5厘【下一頁】

彭藹嬈解釋，主因是美元暫仍處於強勢，况且，中美貨幣政策背馳，內地續放水，相反美國準備退市，且憧憬遲早加息。

而參考半年人民幣定期存款年息最高有2.6厘，由新加坡過江龍的華僑永亨提供，按理賺息可抵付滙價偏軟。另方面，港銀高息吸存出路多，例如國家財政部，將連續第13年在香港發行人民幣國債。

政府於上周說，充分展示中央政府大力支持香港進一步鞏固作為國際金融中心，以及全球離岸人民幣業務樞紐的地位，有助香港進一步促進債券市場的長遠發展。

國家財政部於上周五（3日）宣布，將於今年在香港分三期，發行共200億元人民幣國債，規模分別為80億元、60億元及60億元，具體細節將再作公布。

那邊廂，中資大行也趕乘搶吸人民幣快車，工銀亞洲新推兩周存期的人民幣定存年息6厘，須指定理財戶以10萬港元的兌換資金，上限300萬港元，優惠屬快閃，至9月17日截止。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪