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【大行點睇】花旗指下半年內需股首選3股　並建議關注4隻估值具吸引力股份

股樓投資 17:30 2021/09/07

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花旗發表報告表示，在該行覆蓋的眾多內需股中，只有10隻中期盈利超出預期，有22隻表現遜預期。該行表示，根據投資者反饋，內地運動服飾股為最受關注板塊，而下游奶製品及白酒行業則被低估。

該行認為，今年下半年內需股首選買入3股份，並建議投資者增持市場預期較低且估值有吸引力的股票，包括滔搏(06110) 、貴州茅台(滬：600519) 、中國飛鶴(06186) 及萬洲國際(00288)。

花旗表示，基於今年第三季潛在放緩及第四季較高基數等不確定性因素，大部分上半年表現較好的公司都未有上調下半年經營指引，該行預計今年第三季銷售渠道庫存壓力將增加，可能導致下半年出現去庫存情況，料採用直接零售模式的品牌將面臨利潤壓力。該行料渠道庫存管理方法保守、意金流充足的公司(如李寧)所遇到的風險會較低。

 

花旗內需股首選：

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撰文 : 周兆邦

蒙牛乳業（02319） 港股

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