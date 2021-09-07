【美股分析】美股處於歷史高位　華爾街大好友料10月恐回調一成

美股今年表現強勁，標普500指數年初至今大漲22.56%，截至本周二（7日）報4,535.4點。華爾街長期大好友、Fundstrat Global Advisors聯合創辦人Tom Lee認為，9月標普500指數將再升超過100點，預計投資者在9月將有利可圖。

惟Tom Lee警告，市場的積極動能亦是有限，預計10月份恐迎來10%的調整。他在接受訪問時表示，他預計美股將在9月見到強勁升幅，預計升逾100點，「但是今年大部分時間內，美股都沒有出現10%的回調，我們預期這會在10月出現 。」

他將股市的脆弱性歸結於以下兩大原因，分別是美國快速擴張的財政及貨幣政策風險，以及疫情相關的不確定性。美國聯儲局近期多次提及「收水」，Tom Lee說道：「我們距離聯儲局縮表愈發接近，屆時債務上限將再次被討論，如果市場對比表示擔憂，那債市將會陷入恐慌」，通常而言，債市恐慌也會蔓延至股市。

不過他表示對美股看好，近期Delta變種病毒傳播影響經濟復甦，他認為這會促使聯儲局保持更長時間的鴿派立場，這將有利股市再創新高。他首選經濟復甦相關的板塊，包括能源、材料股，同時看好美國大型科技股「FAANG」，包含Facebook（FB）、亞馬遜（AMZN）、蘋果（APPL）、Netflix (NFLX)、以及Google母企Alphabet（GOOG）。

同場加映：【iM會客室】26500前又見阻力 網絡大佬內房最忌長揸

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男