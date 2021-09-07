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【美股分析】美股處於歷史高位　華爾街大好友料10月恐回調一成

股樓投資 18:41 2021/09/07

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美股今年表現強勁，標普500指數年初至今大漲22.56%，截至本周二（7日）報4,535.4點。華爾街長期大好友、Fundstrat Global Advisors聯合創辦人Tom Lee認為，9月標普500指數將再升超過100點，預計投資者在9月將有利可圖。

惟Tom Lee警告，市場的積極動能亦是有限，預計10月份恐迎來10%的調整。他在接受訪問時表示，他預計美股將在9月見到強勁升幅，預計升逾100點，「但是今年大部分時間內，美股都沒有出現10%的回調，我們預期這會在10月出現 。」

他將股市的脆弱性歸結於以下兩大原因，分別是美國快速擴張的財政及貨幣政策風險，以及疫情相關的不確定性。美國聯儲局近期多次提及「收水」，Tom Lee說道：「我們距離聯儲局縮表愈發接近，屆時債務上限將再次被討論，如果市場對比表示擔憂，那債市將會陷入恐慌」，通常而言，債市恐慌也會蔓延至股市。

不過他表示對美股看好，近期Delta變種病毒傳播影響經濟復甦，他認為這會促使聯儲局保持更長時間的鴿派立場，這將有利股市再創新高。他首選經濟復甦相關的板塊，包括能源、材料股，同時看好美國大型科技股「FAANG」，包含Facebook（FB）、亞馬遜（AMZN）、蘋果（APPL）、Netflix (NFLX)、以及Google母企Alphabet（GOOG）。

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编辑：李勝男

美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 Facebook Alphabet

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