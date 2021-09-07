【HKTVmall】香港科技探索8月份GMV升12%至6.33億元創新高　日均訂單量4.27萬張

▲ 8月份共有54.9萬名獨立客戶於HKTVmall購物，每月活躍使用者約149.2萬人。

HKTVmall母公司香港科技探索 （01137） 公布，8月份HKTVmall訂單總商品交易額按月升11.8%至6.33億元，平均每日訂單量為4.27萬張，均為HKTVmall歷來最高紀錄。期內HKTVmall平均訂單值按月增加6.2%至478元，平均每日訂單總商品交額升至2040萬元。

8月份共有54.9萬名獨立客戶於HKTVmall購物，每月活躍使用者約149.2萬人。

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訂單總商品交易額6.33億元當中，約12.4%是由7月1日至21日推出的「350元購買500元電子禮券計劃」下購買的HKTVmall電子禮券結算。有關計劃共售出面值超過2.88億元的電子禮券，可用於HKTVmall網上平台購物，使用有效期至10月31日。

截至8月底，售出電子禮券中67.9%已用於HKTVmall網上平台購物，當中約40.6%已於7月使用。集團指，雖然8月僅使用27.3%售出電子禮券，但訂單總商品交易額卻創下新高，相信該計劃已加速並鞏固了消費者從線下到線上的轉換過程。

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