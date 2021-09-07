  • 32°C
香港時間 : 2021907日 (二) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HKTVmall】香港科技探索8月份GMV升12%至6.33億元創新高　日均訂單量4.27萬張

股市 17:11 2021/09/07

分享：

8月份共有54.9萬名獨立客戶於HKTVmall購物，每月活躍使用者約149.2萬人。

HKTVmall母公司香港科技探索 （01137） 公布，8月份HKTVmall訂單總商品交易額按月升11.8%至6.33億元，平均每日訂單量為4.27萬張，均為HKTVmall歷來最高紀錄。期內HKTVmall平均訂單值按月增加6.2%至478元，平均每日訂單總商品交額升至2040萬元。

8月份共有54.9萬名獨立客戶於HKTVmall購物，每月活躍使用者約149.2萬人。

王維基指投資無人商店是30年最重要計劃，詳見【下一頁】

訂單總商品交易額6.33億元當中，約12.4%是由7月1日至21日推出的「350元購買500元電子禮券計劃」下購買的HKTVmall電子禮券結算。有關計劃共售出面值超過2.88億元的電子禮券，可用於HKTVmall網上平台購物，使用有效期至10月31日。

截至8月底，售出電子禮券中67.9%已用於HKTVmall網上平台購物，當中約40.6%已於7月使用。集團指，雖然8月僅使用27.3%售出電子禮券，但訂單總商品交易額卻創下新高，相信該計劃已加速並鞏固了消費者從線下到線上的轉換過程。

相關文章：【TVB買士多】王維基不視TVB向HKTVmall發起挑戰　「網購不是做一個app」

相關文章：【HKTVmall業績】香港科技探索半年少賺12%至9580萬元　首派中期息8港仙

 

想第一時間知道有冇中獎成為觀塘凱滙業主？立即下載《香港經濟日報》App，唔使等，9月8日中午12時手機即時通知

相關文章

香港科技探索（01137）股價彈逾一成　公司前景點睇？
2021/08/27
香港科技探索（01137）股價彈逾一成　公司前景點睇？

你可能感興趣

香港科技探索（01137）股價彈逾一成　公司前景點睇？
13:45 2021/08/27
香港科技探索（01137）股價彈逾一成　公司前景點睇？
港股 商品 香港 HKTV 香港科技探索（01137）

上一篇文章

【人民幣定期存款】外資行半年人幣定存2.6厘最高息 發鈔行季結前加息迎戰

下一篇文章

【汽車電池】豐田汽車計劃至2030年間投資1053億元研發電池　冀將成本降低3成以上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大地產有境內債券再跌兩成　恒大上周遭內地評級機構降級、外電評下輪高危內房股
【恒大3333】恒大地產有境內債券再跌兩成　恒大上周遭內地評級機構降級、外電評下輪高危內房股
【滙豐HSBC】滙豐分行換制服改穿紅色Polo恤　伍楊玉如：想銀行形象更年輕
【滙豐HSBC】滙豐分行換制服改穿紅色Polo恤　伍楊玉如：想銀行形象更年輕
【本港樓市】花旗：移民盤負面效應逐步顯現「買樓等一等」　未來4個月樓價料跌3%至4%（附最新股息預測）
【本港樓市】花旗：移民盤負面效應逐步顯現「買樓等一等」　未來4個月樓價料跌3%至4%（附最新股息預測）
【香港通關】回港易凌晨放寬至全國　非香港居民9.15起可申「來港易」、初期每日限2000人
【香港通關】回港易凌晨放寬至全國　非香港居民9.15起可申「來港易」、初期每日限2000人
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【恒大3333】恒大供應商三棵樹：對恒大未來銷售或進一步下降　持有其未到期商票逾3億人幣
【恒大3333】恒大供應商三棵樹：對恒大未來銷售或進一步下降　持有其未到期商票逾3億人幣