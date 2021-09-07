【秋季好去處】南豐「世界之約」推《自然之色》運用植物天然染資源 引發大眾對環境保育的思考

南豐集團以推廣「韌性城市」概念為主旨的社區項目「世界之約」計劃於9月推出第五部曲《自然之色》。《自然之色》將以種籽和土地間的連結作為引子，運用植物天然染資源，聯同本地農業教育組織生活 KidsClub、台港染藝家 –「巨人染」及喜愛觀察大自然及動物作為創作靈感的裝置藝術家劉景雯 (UUendy Lau, UU)，在9月至11月期間於集團旗下的文創地標南豐紗廠透過精心設計的多感官互動展覽及一系列天然染體驗活動，邀請大眾以不同藝術形式親身感受大自然如何透過顏色與人類互動，引發更多對自然和環境保育主題的思考。

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南豐集團文化及社區業務創新部高級經理盧樂謙表示，大眾或許沒有空閒每天細心觀察，但人類的日常其實一直與大自然息息相關。它賦予了非常多的天然資源，從食物到天然染料，豐富著大眾的生活。是次舉辦《自然之色》鼓勵大家繼本地農產品後，透過顏色從不同角度探索自然世界，啟發民眾多留意身邊的植物和土地環境，學習理解、尊重及反思如何在急促的城市發展中與大自然共存。

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在《自然之色》的主題下，南豐紗廠邀請了於藝術家劉景雯 (UUendy Lau)以自身經歷為靈感創作了《樹，生日快樂》，一個關於女孩和樹的故事，並利用天然染設計了三個以花、樹葉和樹枝為主題 的大型裝置藝術。以木藍加上黃梔子和茜草根等天然染料染色而成，色彩繽紛的展品除了展現 UU 的創意，亦融合了社區中不同社群對花與植物的想像。南豐紗廠亦夥拍心光盲人院暨學校及荃灣聖雅各福群會懷愛長者鄰舍中心舉辦兩場展前工作坊，邀請小學生及長者一同以植物為題創作並探討人與大自然之間的關係。活動期間，南豐紗廠及CHAT六廠亦有一系列天然環保染工作坊，讓參加者於布面及和紙上發揮創意，一嘗天然染的樂趣。

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責任編輯：羅浩濂