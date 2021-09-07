韓媒：三星減持比亞迪股權　套現逾100億元

比亞迪（01211）今年8月汽車銷量達6.85萬輛，按年增加86.3%（按月升19%），期內新能源汽車增長達到302%，創紀錄新高，被外界看好。有韓媒報道，三星減持比亞迪股權，套現1.5萬億韓元（約100.7億港元）。

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據《韓國經濟新聞》報道，三星於2016年收購比亞迪1.9%股權；在9月5日，有知情人士透露，三星於今年已完成股份轉讓，其持股比例由原本的1.9%下跌至0.3%。

花旗近日發表研究報告指，將比亞迪目標價由410元大升至536元，評級「買入」，三星是次決定亦引起外界猜測。有分析指，三星電子是次舉動是為公司中長期發展戰略；另有人認為，三星電子沽貨，可能是受美國對華製裁的影響。

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責任編輯：黎淑雯