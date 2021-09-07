本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32%　Apple Music排名第二

▲ 在本年首季，Spotify串流音樂訂閱用戶市佔率達到32%，佔據市場龍頭地位。

串流音樂付費用戶數目愈來愈多，最近有調查數據指出，本年首季全球串流音樂訂閱用戶達到4.87億人，當中Spotify佔據市場龍頭地位，其市佔率達到32%，同時YouTube Music平台用戶量增長迅速。

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市場調查機構MIDiA Research數據指，今年首季全球共有4.87億音樂串流平台付費用戶，較去年第4季增加1,950萬人。Spotify在去年第一季至本年首季期間，用戶人數增加2700萬，目前佔據32%市場份額，成為全球最多付費用戶的平台。另外，Apple Music市佔率達16%，全球排名第二。Amazon Music及騰訊QQ音樂市佔率均達13%。

數據顯示，本年首季YouTube Music平台用戶量增長迅速，並成功吸引不少年輕Z世代用戶，增長率達到60%，令Google音樂串流平台市佔率達8%。

責任編輯：李寶如