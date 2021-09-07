  • 32°C
香港時間 : 2021907日 (二) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下搵工】網上招聘成新常態　美招聘軟件疑錯誤拒絕求職者

科技 17:13 2021/09/07

分享：

不少美國企業都採用招聘軟件過濾求職者，惟系統錯誤拒絕數百萬名合適的候選人。

歐美國家的新冠肺炎疫情持續未完，不少公司仍實施在家工作（WFH），盡量遙距辦公，減少疫情蔓延。對於求職人士來說，網上招聘也成了新常態，許多面試改為視像形式進行，求職人士省卻交通時間，可以在家面試。不過，最近有報告顯示，不少美國企業都採用招聘軟件過濾求職者，惟系統錯誤拒絕數百萬名合適的候選人，影響勞動力市場的運作。

【勞工權益】針對亞馬遜？　加州擬立法禁止企業以科技監控員工

據哈佛商學院最統計，目前99%的《財富》500強企業都採用「申請人跟蹤系統」（ATS）來篩選應徵者，而受訪的75%美國僱主亦有採用履歷掃描招聘軟件，用以自動篩選求職者，但卻發現錯誤拒絕合適人選，導致當地的招聘系統陷入崩潰。最新數據顯示，美國6月份職位空缺飆升至1,000萬個，意味著美國企業急需勞動力人才。然而，他們所採用的ATS軟件卻意外將成千上萬份求職履歷淘汰，不少合資格求職者在系統名單中被剔除，無緣進入面試程序。

一般來說，招聘軟件會透過簡單化的標準來劃分合格和不合格的申請人，ATS可以幫助雇主進行初步篩選。系統會自動篩走履歷表上超過6個月沒有工作經驗的人員，但卻沒有充分了解箇中的原因，例如：懷孕、生病，或者僅僅是因為在經濟衰退時期難以找到工作的人。

【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物

該研究報告的作者Joseph Miller在接受《華爾街日報》訪問時表示，企業對此類招聘軟件過度依賴，似乎造成了一個惡性循環。由於履歷格式會直接影響ATS篩選結果，為避免意外被ATS篩除，建議求職者在傳統的履歷基礎上進行優化，以配合ATS的搜索和排名算法。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【勞工權益】針對亞馬遜？　加州擬立法禁止企業以科技監控員工
今日
【勞工權益】針對亞馬遜？　加州擬立法禁止企業以科技監控員工
【太空探索】南韓擬明年8月份發射月球探測器　料探測一年收集數據
今日
【太空探索】南韓擬明年8月份發射月球探測器　料探測一年收集數據
【人工智能】維護人類利益？　美法院拒機械人作品獲得專利
今日
【人工智能】維護人類利益？　美法院拒機械人作品獲得專利
蘋果偵測兒童性剝削內容工具引發私隱疑慮　官方宣布延遲推出
2021/09/06
蘋果偵測兒童性剝削內容工具引發私隱疑慮　官方宣布延遲推出
【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物
2021/09/06
【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物

你可能感興趣

【勞工權益】針對亞馬遜？　加州擬立法禁止企業以科技監控員工
今日 13:15
【勞工權益】針對亞馬遜？　加州擬立法禁止企業以科技監控員工
【太空探索】南韓擬明年8月份發射月球探測器　料探測一年收集數據
今日 12:45
【太空探索】南韓擬明年8月份發射月球探測器　料探測一年收集數據
【人工智能】維護人類利益？　美法院拒機械人作品獲得專利
今日 11:28
【人工智能】維護人類利益？　美法院拒機械人作品獲得專利
新冠肺炎疫情 經濟 疫情 經濟衰退 懷孕 軟件 在家工作 美國 履歷表

下一篇文章

本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32%　Apple Music排名第二
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為新品】華為定於9月23日發表nova 9系列　 料搭載HarmonyOS系統僅支援4G
【華為新品】華為定於9月23日發表nova 9系列　 料搭載HarmonyOS系統僅支援4G
【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物
【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物
【衛星通話】iPhone 13新衛星通訊功能　或僅限於特定地區使用
【衛星通話】iPhone 13新衛星通訊功能　或僅限於特定地區使用
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【本地創科】科技園與深港科創公司簽署框架協議　共推大灣區創科
【本地創科】科技園與深港科創公司簽署框架協議　共推大灣區創科
三星Galaxy A系列有望搭載Exynos芯片　提升中階手機處理效能
三星Galaxy A系列有望搭載Exynos芯片　提升中階手機處理效能