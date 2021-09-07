【疫下搵工】網上招聘成新常態　美招聘軟件疑錯誤拒絕求職者

▲ 不少美國企業都採用招聘軟件過濾求職者，惟系統錯誤拒絕數百萬名合適的候選人。

歐美國家的新冠肺炎疫情持續未完，不少公司仍實施在家工作（WFH），盡量遙距辦公，減少疫情蔓延。對於求職人士來說，網上招聘也成了新常態，許多面試改為視像形式進行，求職人士省卻交通時間，可以在家面試。不過，最近有報告顯示，不少美國企業都採用招聘軟件過濾求職者，惟系統錯誤拒絕數百萬名合適的候選人，影響勞動力市場的運作。

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據哈佛商學院最統計，目前99%的《財富》500強企業都採用「申請人跟蹤系統」（ATS）來篩選應徵者，而受訪的75%美國僱主亦有採用履歷掃描招聘軟件，用以自動篩選求職者，但卻發現錯誤拒絕合適人選，導致當地的招聘系統陷入崩潰。最新數據顯示，美國6月份職位空缺飆升至1,000萬個，意味著美國企業急需勞動力人才。然而，他們所採用的ATS軟件卻意外將成千上萬份求職履歷淘汰，不少合資格求職者在系統名單中被剔除，無緣進入面試程序。

一般來說，招聘軟件會透過簡單化的標準來劃分合格和不合格的申請人，ATS可以幫助雇主進行初步篩選。系統會自動篩走履歷表上超過6個月沒有工作經驗的人員，但卻沒有充分了解箇中的原因，例如：懷孕、生病，或者僅僅是因為在經濟衰退時期難以找到工作的人。

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該研究報告的作者Joseph Miller在接受《華爾街日報》訪問時表示，企業對此類招聘軟件過度依賴，似乎造成了一個惡性循環。由於履歷格式會直接影響ATS篩選結果，為避免意外被ATS篩除，建議求職者在傳統的履歷基礎上進行優化，以配合ATS的搜索和排名算法。

責任編輯：施雯雯