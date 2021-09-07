生銹匙羹挖通道 6名巴籍囚犯以色列越獄成功 (多圖)

以色列一座高度設防監獄近日發生越獄事件，當地有農夫發現有多名可疑人物在農地出沒，於是通報當局。當局其後發現有6名巴勒斯坦籍的恐怖分子失蹤，他們以匙羹挖掘地下通道，成功逃出監獄。以色列高度重視事件，正搜捕眾人歸案。

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以色列北部的Gilboa監獄守衛森嚴，素有「保險庫」的美譽。但當局接獲當地農夫報案指，附近農地有可疑人物出沒。其後監獄人員清點人員時發現，有6名巴勒斯坦囚犯失蹤，包括巴勒斯坦激進組織阿克薩烈士旅 (al-Aqsa Martyrs' Brigades) 前指揮官祖貝迪(Zakaria Zubeidi)及5名伊斯蘭聖戰組織成員。

據悉，其中4名伊斯蘭聖戰組織成員因策劃或執行恐襲而被判無期徒判、另一名成員則因行政拘留在未被定罪情況下被判兩年。至於祖貝迪因涉嫌參與多起槍擊案於 2019 年被以色列逮捕，目前正接受審判，全屬高度危險人物。

當局估計該6名成員利用藏起來的生銹匙羹，在共同使用的浴室內挖掘地下通道，通往監獄下方因興建出錯所產生的空間，再利用空間通往監獄外牆，並挖掘隧道越獄。

以色列國家安全局（Shin Bet）表示， 相信他們利用走私入獄的手提電話與外界聯絡，更安排車輛在獄外等待接載眾人離開。

越獄通道片段

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參與搜捕行動的邊境警察和軍隊設置路障，以阻止逃獄者到達距離監獄以東約14公里、所屬巴勒斯坦地區的約旦河西岸或約旦。以色列總理貝內特（Naftali Bennett）表示，這是嚴重的越獄事件，敦促安全部隊全力以赴搜捕囚犯。

另一方面，巴勒斯坦民眾走上街頭大肆慶祝6名囚犯成功越獄，伊斯蘭聖戰組織形容越獄行為「英勇」，成功打撃以色列國防系統。激進組織哈馬斯發言人巴爾胡姆（Fawzi Barhoum） 亦指，這是偉大的勝利，表明即使身處敵人監獄，都無法擊倒戰士的意志及決心。

責任編輯：郭麗明