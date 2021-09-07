  • 30°C
香港時間 : 2021907日 (二) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生銹匙羹挖通道 6名巴籍囚犯以色列越獄成功 (多圖)

環球社會熱點 18:27 2021/09/07

分享：

以色列一座高度設防監獄近日發生越獄事件，當地有農夫發現有多名可疑人物在農地出沒，於是通報當局。當局其後發現有6名巴勒斯坦籍的恐怖分子失蹤，他們以匙羹挖掘地下通道，成功逃出監獄。以色列高度重視事件，正搜捕眾人歸案。

越南男子播毒判囚5年 違反隔離令感染8人 【下一頁】

以色列北部的Gilboa監獄守衛森嚴，素有「保險庫」的美譽。但當局接獲當地農夫報案指，附近農地有可疑人物出沒。其後監獄人員清點人員時發現，有6名巴勒斯坦囚犯失蹤，包括巴勒斯坦激進組織阿克薩烈士旅 (al-Aqsa Martyrs' Brigades) 前指揮官祖貝迪(Zakaria Zubeidi)及5名伊斯蘭聖戰組織成員。

據悉，其中4名伊斯蘭聖戰組織成員因策劃或執行恐襲而被判無期徒判、另一名成員則因行政拘留在未被定罪情況下被判兩年。至於祖貝迪因涉嫌參與多起槍擊案於 2019 年被以色列逮捕，目前正接受審判，全屬高度危險人物。

當局估計該6名成員利用藏起來的生銹匙羹，在共同使用的浴室內挖掘地下通道，通往監獄下方因興建出錯所產生的空間，再利用空間通往監獄外牆，並挖掘隧道越獄。

以色列國家安全局（Shin Bet）表示， 相信他們利用走私入獄的手提電話與外界聯絡，更安排車輛在獄外等待接載眾人離開。

越獄通道片段

    點擊圖片放大
    +6
    +5

懷孕女警在家人面前遭槍斃 塔利班否認指控 【下一頁】

參與搜捕行動的邊境警察和軍隊設置路障，以阻止逃獄者到達距離監獄以東約14公里、所屬巴勒斯坦地區的約旦河西岸或約旦。以色列總理貝內特（Naftali Bennett）表示，這是嚴重的越獄事件，敦促安全部隊全力以赴搜捕囚犯。

另一方面，巴勒斯坦民眾走上街頭大肆慶祝6名囚犯成功越獄，伊斯蘭聖戰組織形容越獄行為「英勇」，成功打撃以色列國防系統。激進組織哈馬斯發言人巴爾胡姆（Fawzi Barhoum） 亦指，這是偉大的勝利，表明即使身處敵人監獄，都無法擊倒戰士的意志及決心。

責任編輯：郭麗明

相關文章

馬來西亞擬改防疫策略 新冠肺炎只當風土病
今日
馬來西亞擬改防疫策略 新冠肺炎只當風土病
法國長年昏迷球員辭世 妻子不離不棄長伴39年
今日
法國長年昏迷球員辭世 妻子不離不棄長伴39年
新加坡試用自動巡邏機械人 打擊公眾地方不當行為
今日
新加坡試用自動巡邏機械人 打擊公眾地方不當行為
【Moderna疫苗】49歲日男接種後死亡 涉須回收批次
今日
【Moderna疫苗】49歲日男接種後死亡 涉須回收批次
【新冠疫苗】古巴准2歲或以上接種 全球首國
今日
【新冠疫苗】古巴准2歲或以上接種 全球首國

你可能感興趣

馬來西亞擬改防疫策略 新冠肺炎只當風土病
今日 16:57
馬來西亞擬改防疫策略 新冠肺炎只當風土病
法國長年昏迷球員辭世 妻子不離不棄長伴39年
今日 16:05
法國長年昏迷球員辭世 妻子不離不棄長伴39年
新加坡試用自動巡邏機械人 打擊公眾地方不當行為
今日 15:50
新加坡試用自動巡邏機械人 打擊公眾地方不當行為
網絡熱話 國防 以色列 巴勒斯坦 約旦 約旦河西岸

上一篇文章

西班牙主教為愛辭職 與色情女作家結婚

下一篇文章

讚揚德州禁墮胎 美國電子遊戲公司CEO下台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間19:00）
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
懷孕女警在家人面前遭槍斃 塔利班否認指控
懷孕女警在家人面前遭槍斃 塔利班否認指控
塔利班特赦大批阿富汗囚犯 判刑女法官遭尋仇
塔利班特赦大批阿富汗囚犯 判刑女法官遭尋仇
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）