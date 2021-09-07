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馬來西亞擬改防疫策略 新冠肺炎只當風土病

環球社會熱點 16:57 2021/09/07

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隨著新冠肺炎變種病毒愈來愈多，多國陸續放棄清零抗疫策略，改為與病毒共存。馬來西亞國際貿易及工業部長阿茲敏阿里表示，馬來西亞將在10月底開始，視新冠肺炎為一種風土病。阿茲敏阿里預料，屆時將有逾75%馬來西亞成年人完成接種疫苗。

馬來西亞放寬檳城沙巴防疫 8州打完針可堂食旅遊 【下一頁】

阿茲敏阿里（Mohamed Azmin Ali）周二（7日）表示，馬來西亞將在10月底將新冠肺炎視為一種風土病，即新冠病毒將會繼續存在於社區內，就像流感一般。他指馬來西亞經濟復甦由外需及現正興建的基建項目帶動。馬來西亞政府為抑制疫情，實施多輪封城措施，該國央行對2021年經濟增長預測，上月由最高7.5%下調至3%至4%。

阿茲敏阿里強調，疫苗是確保經濟持續復甦的關鍵。他預料10月底時，馬來西亞75%以上成年人已完成疫苗接種。根據目前官方數據，馬來西亞88%成年人，即63%人口最少接種1劑疫苗。

馬來西亞逾200員工確診 疫苗接種中心緊急關閉 【下一頁】

馬來西亞衛生部長哈伊里（Khairy Jamaluddin）上周表示，政府將在未來數周內放寬部分社交距離限制措施，為過渡至風土病階段作準備。但他強調，民眾仍需佩戴口罩減少病毒傳播。

責任編輯：李俊儀

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