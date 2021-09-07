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【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」

股樓投資 17:21 2021/09/07

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高盛發表報告，將中國恒大(03333)投資評級由「中性」下調至「沽售」，目標價由15.6元大降八成至3元。報告指恒大本年至今累跌約74%，主要由負面新聞如經營及流動性問題，以及物業銷售折扣擴大所帶動。

考慮行業前景變得更具挑戰性，今年餘下時間及明年物業銷售料分別按年跌14%及5%，當中計及料現時至明年底止降價7%，該行料恆大去槓桿過程顛簸，售樓折扣或進一步擴大，以及有可能需要剝離資產。

高盛降恒大2021至2023年各年每股基本盈測分別2%、44%及51%，將明年底每股資產淨值(NAV)預測大削81%至3.97元。該行指恒大今年內並無債券到期，今年餘下時間面對的流動性壓力相對溫和，但壓力有可能在明年和後年加劇。

 

 

大行對恒大評級及目標價：

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同場加映【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

中國恒大（03333） 港股

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