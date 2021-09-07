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「來港易」下周三推出 20大潛在受惠股逐個捉

股樓投資 17:36 2021/09/07

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隨著本港近期僅錄零星確診個案，加上內地疫情趨穩，港府計劃進一步放寬入境限制。行政長官林鄭月娥今日（7日）在行政會議前宣布，除於明日凌晨起全面恢復「回港易」，亦會於下周三(15日)推出「來港易」計劃。容許內地及澳門的非本港居民免檢疫來港，每日名額共2,000人。多個受本港「封關」影響的本地股份，有望獲資金偷步炒Reopen(通關)概念，相繼起動。環顧不同板塊，「來港易」一旦正式實施，潛在受惠股份最少達20隻。

【大行點睇】國信證券下調港股投資評級至「中性」　9月要迴避漲幅較大板塊　建議持有9大股份    詳情請看【下一頁

預期受惠「來港易」措施20隻股份一覽：

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本港因疫情而封關以來，多個零售相關行業都大受影響。雖然電子消費券近期推出令其經營有一定改善，然而市道和昔日全面通關時相比仍有一段距離。 一旦「來港易」措施落實，自由行旅客有望加快回流，有利零售商業務從低谷復甦。估計以化粧品、珠寶等以內地消費者為主要對象的雲售商會率先受惠。

吉野家母公司合興 獲大股東提出每股8仙私有化    詳情請看【下一頁

此外，過去多年自由行旅客是一眾本地商場的人流來源，措施除有助推動商場人流反彈，也推動一眾食肆的消費。以往，不少內地旅客來港購買保險等金融產品， 「來港易」措施相信有利險企和銀行業務出現反彈。

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撰文 : 李尚毅

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