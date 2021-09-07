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【吉利汽車 175】 吉利旗下網約車曹操出行 獲新一輪38億融資

股樓投資 16:43 2021/09/07

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吉利汽車（00175）母公司浙江吉利控股集團宣布，旗下網約車品牌曹操出行已完成B輪融資，涉及38億元人民幣，為今年以來網約車企業獲得的首筆國內股權投資，也是自2020年以來網約車出行企業獲得的國內最大額度單筆融資。是次融資，投資者包括多間與蘇州市政府有關的企業，如蘇州城投公司、蘇州高鐵新城國控集團等，集資所得將用於技術研發、業務擴展、加強保障司機等。

大行予吉利汽車投資評級及目標價﹕

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集團指，截至目前，曹操出行註冊用戶已超過6,000萬，7月訂單為去年同期的150%，需求量創下歷史新高。

自7月滴滴出行（美﹕DIDI）因數據安全等問題，被中國網絡安全審查辦公室啓動審查後，不少科網平台均趁機搶佔網約車市場，其中也包括美團（03690）旗下的美團出行。

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記者：郭秀慧

經濟 司機 吉利汽車（00175） 滴滴出行 品牌 集資
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