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【恒大3333】惠譽再降恒大評級　與穆迪看齊三個月三度下調恒大系評級　

股市 10:25 2021/09/08

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穆迪再下調恒大企業家族評級至「Ca」　反映流動性及違約風險增加

中國恒大 （03333） 債務問題持續發酵，國際及中資評級機構將恒大連還降級。繼穆迪後，評級機構惠譽繼續下調評級，將恒大的長期發行人違約評級由「CCC+」調低至「CC」，高級無抵押評級由「CCC」調低至「C」。

今年6月，惠譽將恒大評級下調至「B」，相隔一個月，再將恒大、子公司恒大地產及天基控股的長期外幣發行人違約評級「CCC+」，現在再調低至「CC」。

穆迪昨再調低評級

穆迪昨再將恒大的企業家族評級由「Caa1」下調至「Ca」，並將其高級無抵押評級由「Caa2」下調至「C」；恒大地產的評級由「Caa1」下調至「Ca」；天基控股的企業家族評級由「Caa2」下調至「C」。穆迪對恒大系的展望維持負面。

恒大地產債券再急跌，其中「20恒大02」昨曾急跌20%，一度停牌，現最新報34元人民幣。

圖看恒大境內債資訊

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恒大危機後遺？，彭博：花旗、瑞信拒私銀客以花樣年債券作抵押，看【下一頁】

穆迪表示，鑑於恒大未來6至12個月大量債務到期，評級下調反映恒大的流動性及違約風險增加，以及一旦出現違約，恒大債權人的復甦前景疲弱。

穆迪指，恒大的財務靈活性有限，截至6月底止，恒大現金及現金等值物為868億元人民幣，認為集團不足以支付短期債務和未來12個月到期的長期債務。而且，由於恒大的在岸和離岸市場的融資渠道惡化，集團未必能夠籌集足夠資金再融資。

高盛削恒大目標價至3元，看【下一頁】

該機構認為，恒大或要依靠出售資產及潛在投資者投資，去籌得資金，但該等行動具有高度不確定性。

此次為穆迪於三個月第三度下調恒大及其子司評級。穆迪分別於8月初及6月底下調恒大評級。

相關文章：【內房股】穆迪﹕內房融資渠道進一步受限　中國房地產行業展望評級為「負面」

【恒大3333】穆迪下調恒大評級至「Caa1」展望負面　恒大地產爆拖欠廣告費

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惠譽 港股 恒大 穆迪 經濟 評級機構 中國恒大（03333）

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