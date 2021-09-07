【恒大3333】恒大地產債券再急跌20%　穆迪三個月三度下調恒大系評級　恒大企業家族評級降三級至「Ca」

▲ 穆迪再下調恒大企業家族評級至「Ca」 反映流動性及違約風險增加

中國恒大 （03333） 債務問題持續發酵，國際及中資評級機構將恒大連還降級。穆迪再將恒大的企業家族評級由「Caa1」下調至「Ca」，並將其高級無抵押評級由「Caa2」下調至「C」；恒大地產的評級由「Caa1」下調至「Ca」；天基控股的企業家族評級由「Caa2」下調至「C」。穆迪對恒大系的展望維持負面。

恒大地產債券再急跌，其中「20恒大02」跌20.5%，報35元人民幣，盤中一度停牌。

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穆迪表示，鑑於恒大未來6至12個月大量債務到期，評級下調反映恒大的流動性及違約風險增加，以及一旦出現違約，恒大債權人的復甦前景疲弱。

穆迪指，恒大的財務靈活性有限，截至6月底止，恒大現金及現金等值物為868億元人民幣，認為集團不足以支付短期債務和未來12個月到期的長期債務。而且，由於恒大的在岸和離岸市場的融資渠道惡化，集團未必能夠籌集足夠資金再融資。

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該機構認為，恒大或要依靠出售資產及潛在投資者投資，去籌得資金，但該等行動具有高度不確定性。

此次為穆迪於三個月第三度下調恒大及其子司評級。穆迪分別於8月初及7月初下調恒大評級。

恒大全日跌7.8%，收報3.57元，逼近招股價3.5元，全日成交約6億元。

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